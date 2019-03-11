Ada'nın anketine göre Ankara'da son durum

Ada Araştırma Şirketi'nin anketine göre AK Parti tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mehmet Özhaseki, CHP'li Mansur Yavaş'a karşı yarışı önde götürüyor.

Ada Araştırma Şirketi'nin 11 Mart'ta sonuçlanan ve 20 bin denekle yapılan anketine göre Mehmet Özhaseki yüzde 43.7, Mansur Yavaş yüzde 42.5, diğer yüzde 2.6, kararsız yüzde 11.2 oy alıyor.

Kararsız oyların dağılmasının ardından Mehmet Özhaseki yüzde 49.2 Mansur Yavaş yüzde 47.9 oranına ulaşıyor.

Anket şirketi yetkilileri kararsızların oranının azalmasıyla Özhaseki'nin oylarının daha da artacağı ve farkın açılacağı yönünde görüş bildirdi.