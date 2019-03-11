Demirtaş: Rekor oy bekliyorum

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulanan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, mektupla seçim çalışması yapıyor.

Demirtaş'ın el yazısıyla gönderdiği mesajları avukatları aracılığıyla iletildi.

#Seçim2019

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Beytüşşebap halkına mesaj göndererek, 31 Mart’ta rekor bir sonuç beklediğini dile getirdi.

via/@MAturkce pic.twitter.com/wOv6QdPw6e — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 9 марта 2019 г.

​Demirtaş, Beytüşşebap'a gönderdiği mesajda "Beytüşşebap halkımıza özel, sıcak selamlar ve sevgiler. 31 Mart seçimlerinde sizlerden rekor bir oy bekliyorum. HDP adaylarını zafere taşıyarak, halk iradesini egemen kılacağınıza inanıyorum. Başarı dileklerimle" dedi.

Tatvan halkına gönderdiği mesajda ise Demirtaş şunları söyledi:

"Tatvan halkına yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum. Her dönemde özgürlük, adalet, eşitlik, barış ve onurlu bir yaşam konusunda kararlı bir duruş sahibi olduğunuzu biliyorum. Bu da bize güç ve moral veriyor. 31 Mart seçimlerinde eşbaşkan adaylarımız Serap Çakmak Genç ile Habip Yeşiltepe arkadaşlarımızın etrafında kenetlenip, tek yürek olacağınıza inanıyor, başarılar diliyorum."