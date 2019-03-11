'Yazar Azra Kohen’le Prof. Eden TV ekranında diş macunundaki florür konusunu tartışsa reyting rekoru kırar'

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, yazar Azra Kohen ile Prof. Dr. Ece Eden arasında diş macunlarındaki florür yüzünden tartışma çıktığını söyledi. Eyüboğlu, iki isim için "TV ekranında diş macunundaki florür konusunu tartışsa, kesin reyting rekoru kırar o program" dedi.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, "Yazarla profesörün diş macunu tartışması" başlığıyla yayımlanan yazısında yazar Azra Kohen ile Prof. Dr. Ece Eden arasında diş macunlarındaki florür yüzünden tartışma çıktığını söyledi.

"Kohen, ısrarla diş macunlarındaki florürün zararlı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Eden ise Dünya Sağlık Örgütü'nün verileriyle yazarın tezlerini çürüttü. Kohen, buna rağmen geri adım atmadı" ifadesini kullanan Eyüboğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nden sonra psikoloji masterı yapan Kohen, klinik psikolog değil, ama belli ki bu konuya kafayı taktı. Kohen, aralarında psikologların da olduğu asistanlarını dünyada florür üreten tek tesis olan Çin'deki fabrikada inceleme yapmakla görevlendirdiğini, karşı tarafın 'Tesis, insan sağlığı için çok tehlikeli' deyip, taleplerini reddettiğini söyledi.

İnancım o ki, yazar Azra Kohen'le Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ece Eden, TV ekranında diş macunundaki florür konusunu tartışsa, kesin reyting rekoru kırar o program. O yayını izleyen milyonlar da aydınlanır, sadece diş macunu değil, su ve birçok yiyecekle vücudumuza giren florürün zararlı olup olmadığı konusunda.

Çünkü Prof. Dr. Ece Eden, diş macunlarındaki florürün değil, yazar Kohen'in insanları dişlerini fırçalamaktan soğutan söylemlerinin sağlık için tehlikeli olduğu görüşünde ısrarcı."