Milliyet yazarı Bengin: 1 Nisan 'ortanın solu' için yeni başlangıç mı?

Milliyet yazarı Bengin, 31 Mart yerel seçimlerinin sadece ülkenin değil siyasi partilerin 'bekasıyla' ilgili tartışılan bir boyutu olduğunu söyledi.
"Kaybederse Kılıçdaroğlu hemen gider, başarılı olursa sadece zaman kazanır, yani her hal ve şartta CHP'de genel başkanlık kavgası yaşanır ya da gün geçtikçe sağ seçmenden beklentisini artıran CHP bunu sandık sonuçları sonrası hızlandırabilir, hatta merkez parti olmaya evrilebilir, bu arada CHP'yi başarısız bulan solcular ise yeni bir parti oluşumuna yönelebilir gibi… Tabii bunun bir de CHP'nin kırdıkları ve döktükleriyle bu seçim öncesinin en çok konuşulan partisi haline gelen DSP tarafı var. Orada da yine özellikle Mustafa Sarıgül'ün başarısına endeksli genel başkanlık arayışı ya da ülke geneliyle bağlantılı başarı durumunda CHP'ye hepten alternatif olma veya iki partinin birleşme hikayesinin bir kez daha vizyona girme olasılığı söz konusu. Ki dün konuştuğum çekirdekten yetişme, sağa açılmayı benimseyen ve geleneksel demokratik solu savunan CHP'deki farklı kesimlerden üç siyasinin anlattıkları da 1 Nisan'a dönük tüm bu olasılıkları pekiştiren nitelikteydi.
'TÜRK SOLU KESİNLİKLE SAĞIN İLGİ ALANLARINA YAKINLAŞMAYA ÇALIŞACAK'
Örneğin; '1 Nisan solun sağın değerlerine biraz daha açılacağı ve kendi durduğu yeri daha esnek hale getireceği bir dönemin başlangıç tarihidir' diye söze başlayanın öngörüsü şöyleydi:
'Türkiye'de şu anda merkez iddiasını, iktidar iddiasını taşıyan bir partinin milliyetçiliği ve demokrat muhafazakar değerleri göz ardı etmesinin imkanı yok artık. Yani CHP'nin marjinalleşme şansı yok. Marjinaller sesini yükseltir ama yönetim ister istemez iktidar hedefini merkeze yakın görenlerden şekillenir.'
'KILIÇDAROĞLU BIRAKIRSA 4-5 PARÇALI SEÇİM OLUR'
Seçim sonuçları ne olursa olsun olağanüstü ya da olağan kurultay süreciyle CHP'de özellikle genel başkan değişim kavgasının yaşanacağını belirten çekirdekten yetişme partilinin bu bağlamdaki tahminleri de şuydu:
Geleneksel demokratik sol çizgideki bir başka partilinin tespitleri ise 'CHP'nin direksiyonu sola çevirmesi Adalar ve Beyoğlu başkan adaylarının başarısına endeksli' gibisinden son derece ilginçti:
'Bu iki adayın partiye kazandıracağı artı oylar ve CHP'nin oylarını da muhafaza edebiliyorlar ise partinin kaderini tayin edecek. CHP o zaman yapılanmasını sola doğru açacaktır.'
Özetle; havada uçuşan kamuoyu araştırmaları nedeniyle 31 Mart'a dönük herkesin kafası karışık ama sandıktan ne çıkarsarsa çıksın 1 Nisan'da partilerde özellikle de CHP'de bir hareketlenme olacağı kesin…"
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