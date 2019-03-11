Ebru Gündeş beraat etti

Şarkıcı Ebru Gündeş'in yalı davasında karar çıktı.
Suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur" dedi.
GÜNDEŞ'İN AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN TADİLATLA İLGİLİ HİÇİR EMRİ OLMAMIŞTIR
Gündeş'in avukatı Gürel, müvekkiline ilişkin sundukları çalışma programından da anlaşılacağı üzere Gündeş'in tadilat döneminde il dışında olduğunu belirterek, "Yoğun bir konser programı vardı. Bir dönemde ise hamilelik sürecini geçirdi. Hamileliği sıkıntılı geçti. Bundan sonra yoğun programı devam etti. Hem bu iş programından hem de tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır" dedi.
Sanık Gökdemir, "Benim suçum yok, beraatimi istiyorum" dedi.
GÖKDEMİR 1 YIL 8 AY CEZA ALDI
Mahkeme, suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Gündeş'in beraatine karar verdi. Gökdemir, imara aykırı tadilat suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in hapis cezası 5 yıl süre ile ertelendi.
RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI
ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Sarraf'ın dosyasını Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.
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