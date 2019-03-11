Kayıt
13:06 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ebru Gündeş

    Ebru Gündeş beraat etti

    © Fotoğraf: Instagram
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan şarkıcı Ebru Gündeş hakkında beraat kararı verildi.

    Şarkıcı Ebru Gündeş'in yalı davasında karar çıktı.

    Rıza Sarraf
    © AA /
    Rıza Sarraf hakkında yalı davasında yakalama kararı
    Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Gündeş'in avukatı Begüm Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ve avukatı Yusuf Takcı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Gündeş'in mazeretine istinaden re'sen celse açılarak suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı ek savunmasının alındığı tutanağa geçti.

    Suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur" dedi.

    GÜNDEŞ'İN AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN TADİLATLA İLGİLİ HİÇİR EMRİ OLMAMIŞTIR

    Gündeş'in avukatı Gürel, müvekkiline ilişkin sundukları çalışma programından da anlaşılacağı üzere Gündeş'in tadilat döneminde il dışında olduğunu belirterek, "Yoğun bir konser programı vardı. Bir dönemde ise hamilelik sürecini geçirdi. Hamileliği sıkıntılı geçti. Bundan sonra yoğun programı devam etti. Hem bu iş programından hem de tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır" dedi.

    Ebru Gündeş ve Rıza Sarraf
    © Fotoğraf : Twitter
    Rıza Sarraf borçlarını ödemedi, Ebru Gündeş'e haciz ihbarnamesi gönderildi
    Avukat Gürel, "Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek nedeni o dönemde eşi Rıza Sarraf adına iki kredi çıkmamasıydı. Bu nedenle kredilerden biri müvekkilim adına çekildi. Kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf adına devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı gün ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Yine ekte sunduğumuz tüm bu gerekçelerle müvekkilimin öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz, aksi halde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) dahil lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

    Sanık Gökdemir, "Benim suçum yok, beraatimi istiyorum" dedi.

    GÖKDEMİR 1 YIL 8 AY CEZA ALDI

    Mahkeme, suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Gündeş'in beraatine karar verdi.  Gökdemir, imara aykırı tadilat suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in hapis cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

    RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

    ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Sarraf'ın dosyasını Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.

    İlgili konular:

    Ebru Gündeş: Eşim yaptırdı, benim bir ilgim bulunmamakta
    Yalı davasında Ebru Gündeş'in dosyası ayrıldı
    Ebru Gündeş’ten Erdoğan'ın yakın çevresine: Rıza, Türkiye’ye zarar verebilir
    Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadığı ortaya çıktı
    Etiketler:
    beraat, mahkeme, dava, yalı, Hakkı Süha Gökdemir, Rıza Sarraf, Ebru Gündeş, Kanlıca, Beykoz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kuzey Kore'de seçimler
    Kuzey Kore'de seçim heyecanı: 600'den fazla meclis üyesi belirleniyor
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet