Ebru Gündeş beraat etti

Şarkıcı Ebru Gündeş'in yalı davasında karar çıktı.

© AA / Rıza Sarraf hakkında yalı davasında yakalama kararı

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Gündeş'in avukatı Begüm Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ve avukatı Yusuf Takcı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, Gündeş'in mazeretine istinaden re'sen celse açılarak suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı ek savunmasının alındığı tutanağa geçti.

Suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur" dedi.

GÜNDEŞ'İN AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN TADİLATLA İLGİLİ HİÇİR EMRİ OLMAMIŞTIR

Gündeş'in avukatı Gürel, müvekkiline ilişkin sundukları çalışma programından da anlaşılacağı üzere Gündeş'in tadilat döneminde il dışında olduğunu belirterek, "Yoğun bir konser programı vardı. Bir dönemde ise hamilelik sürecini geçirdi. Hamileliği sıkıntılı geçti. Bundan sonra yoğun programı devam etti. Hem bu iş programından hem de tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır" dedi.

Avukat Gürel, "Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek nedeni o dönemde eşi Rıza Sarraf adına iki kredi çıkmamasıydı. Bu nedenle kredilerden biri müvekkilim adına çekildi. Kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf adına devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı gün ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Yine ekte sunduğumuz tüm bu gerekçelerle müvekkilimin öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz, aksi halde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) dahil lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Sanık Gökdemir, "Benim suçum yok, beraatimi istiyorum" dedi.

GÖKDEMİR 1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Mahkeme, suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile Gündeş'in beraatine karar verdi. Gökdemir, imara aykırı tadilat suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in hapis cezası 5 yıl süre ile ertelendi.

RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI

ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Sarraf'ın dosyasını Gündeş ve Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.