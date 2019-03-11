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13:07 11 Mart 2019
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    Numan Kurtulmuş

    Kurtulmuş'tan 8 Mart tepkisi: Gayrimüslimler bile ezana saygı gösterir, kabul edilebilir bir şey değil

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' sırasında ezanın ıslıklandığı iddiasına dair konuştu. "Gayrimüslimler bile ezana saygı gösterir" diyen Kurtulmuş, "Belki bunu yapanların çok az bir kısmı hakaret etmek istedi. Caminin gölgesinde ıslıklar, protestolar; bu kabul edilebilir bir şey değil" ifadesini kullandı.

    CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup ezana sloganlarla, ıslıklarla terbiyesizlik etti" ifadesiyle eleştirdiği '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü' hakkında konuştu.

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    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
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    "Gayrimüslim yurttaşlarımız bile ezana saygı gösterir" diyen Kurtulmuş, "Belki bunu yapanların çok az bir kısmı hakaret etmek istedi. Caminin gölgesinde ıslıklar, protestolar; bu kabul edilebilir bir şey değil. Milletimizi yaralamıştır" ifadesini kullandı.

    Polis, İstanbul'da 2003 yılından beri her sene düzenlenen '8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne biber gazı ile müdahale etmişti. Saat 19:30'daki başlama saati öncesinde İstiklal Caddesi'ni hem Taksim Meydanı hem Tünel tarafından geçişi kapatan polis, yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadını ara sokaklara ve paralel caddelere dağıtmıştı.

    Erdoğan, söz konusu akşamda çekilen kısa bir videoyu halka izleterek, "CHP ve HDP'nin öncülüğünde bir grup güya kadınlar için Taksim'de bir araya geldi, ezana ıslıklarla terbiyesizlik ettiler. Bunlar hiç İstiklal Marşı okumamışlardır. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında onları alkışlar" demişti.

    Eylemde bulunan kadınlar ise polisin sert müdahalesi sırasında izdiham yaşandığını, ezan sesinin duyulmadığını belirtti.

    Kurtulmuş'un diğer açıklamaları ise şöyle:

    * Kim nerede hangi partiyi destekliyorsa 1 partiyi seçecek. İttifaktaki partilerin pusulada yer almaması bir dezavanataj olmayacak diye düşünüyorum. Kalan 3 haftada partiler seçmenlerini yönlendirecektir. Genel seçimlerde AK Parti ve MHP ikisi de seçime girdi kim kime oy verecekse ona oy verdi. Türkiye'de AK Parti ve CHP'nin lideri olduğu iki siyasi eksen ortaya çıkıyor.

    31 Mart yerel seçimi- Oy pusulası
    © Fotoğraf : İHA
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    * İki kampanya grubumuz var. Strateji grubu 11 kişiden oluşuyor, bir de 5 kişilik kampanya grubumuz var. Parti olarak tabi ki şirketlerden istifade etme yolunu seçtik. Onlar şarkı, bilboard hazırlıklarını yaptılar. İki firma sonuca kaldı. Ondan ve diğerinden bir kısmını alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Çok birikimli bir siyasi partiyiz. Ne beklediğimizi kamuoyu beklentilerini bilerek bir seçim kampanyası oluşturduk. 4 aydır disiplinle çalışıyoruz. Aynı anda milyonlarca insana dijital vasıtalarla ulaşabiliyoruz. İki ekseni var kampanyamızın. İlk olarak daha önceden yaptıklarımızı anlattık 'Memleket işi gönül işi' diyerek. Bir de yeni projelerimizi 'belediye işi gönül işi' diyerek anlatıyoruz.

    Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki, afiş
    © Fotoğraf : Twitter
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    * Başlangıçta kararsız seçmen kitlesi biraz fazlaydı. Yılbaşından sonra gelişen süreçte kararsız kitle süratle eriyor. Onlar da AK Parti etrafında buluşuyor, bunu görüyoruz. Sahadaki anket AK Parti için çok güzel şeyler gösteriyor. Sayın Özhaseki inşallah Ankara'da seçimi çok rahat bir şekilde kazanacaktır. Anketlerdeki artış bunu gösteriyor.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Ali Ballı
    Kılıçdaroğlu: Bir ülke üretiyorsa o ülkenin beka sorunu olmaz

    * Muhalefet, iktidar olmak için antidemokratik eylemlere destek veriyor. Yeminle söylüyorum, bunlar olmasa biz de bekadan bahsetmeyiz. Ortada bir ittifak var. CHP listelerinin içerisinde 29 küsür tane PKK ile dirsek teması içinde olan ismin konulduğu söyleniyor. Aşırı sol gruplardan CHP listelerinde isimler var. FETÖ'den HDP'ye kadar birçok destekleyicileri olduğu görülüyor. Bu bir benzemezler ittifakı. Onların tek bir ortak noktası var. AK Parti, Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin…

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
    Altaylı'dan S-400 yazısı: 'Çatlasan da, patlasan da alacağız' diyoruz ya Amerika'ya, pek bir gururumuz kabarıyor

    * Türkiye'nin bir savunma şemsiyesine ihtiyacı var. Türkiye orta vadede kendi hava savunma sistemini de kuracaktır. Bundan hiçbir şüphe yok. Ondan alayım ondan alma, senden alayım benden alma. Peki ben nasıl kendimi koruyacağım? Biz aynı anda hem Ruslarla hem Amerikalılarla konuşabiliyoruz. Bu sistemin alınmış olması NATO'ya aykırı bir durum ortaya koymaz.

    Açık olan şey Türkiye'nin hava savunması bakımından korunma şemsiyesine ihtiyaç duymasıdır. Anlayacaklarını ümit ediyoruz. Bir noktada uzlaşılacağını düşünüyorum. Ruslarla savaşın eşiğine geldik, Türkiye diplomasi başarısı ile bu sorunu çözdü. ABD ile de yaptırım sürecine girilmeyecektir.

    Etiketler:
    protesto, eylem, cami, yürüyüş, S-400, FETÖ, CHP, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Rusya, ABD, Taksim, İstanbul, Türkiye
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