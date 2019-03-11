Kayıt
13:07 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Özışık

    'Anıra anıra slogan atıyorlar, ucubeler ezanı susturmak istiyor' diyen Özışık özür diledi

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31

    Bugünkü yazısında 8 Mart'ta Taksim'de gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü'nde "Ezan okunuyor ve bu ucubeler, okunan ezanı susturmak için ıslık çalmaya başlıyor" ifadelerini kullanan Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, daha sonra yazısından ilgili bölümü çıkardığını belirtti yürüyüşe katılan kadınlardan ve okurlarından özür diledi.

    Numan Kurtulmuş
    © Fotoğraf : DHA
    Kurtulmuş'tan 8 Mart tepkisi: Gayrimüslimler bile ezana saygı gösterir, kabul edilebilir bir şey değil
    Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bugünkü yazısında 8 Mart'ta gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü'nde 'ezanın ıslıklandığına' ilişkin tartışmalara değindi. 

    Yürüyüşe katılan kadınların ezanı ıslıkladıklarını iddia eden Özışık, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de yapılan yürüyüşü izlediniz değil mi? Binlerce kadın İstiklal Caddesi'ni hıncahınç doldurmuş ve sözde kadın hakları konusunda duyarlılık kasıyor. Büyük bir kısmı önce koro hâlinde ve anıra anıra Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladıkları sloganlar atıyor. Ellerindeki mide bulandırıcı cinsel içerikli pankartlar ise en az kendi suretleri kadar iğrenç. Buraya yazmak hayâ ve edep ister. O sırada ezan okunuyor ve bu ucubeler, okunan ezanı susturmak için ıslık çalmaya başlıyor. Yuhalayanlar, küfredenler, çığlık atanlar ve düdük çalanlar ezan okunmaya devam ettikçe âdeta öfke nöbetleri geçiriyor. Bütün bunlar azılı diktatör denilen adamın ülkesinde yaşanıyor. İçimden bazı şeyler söylüyorum ama buraya yazmayacağım. Ayıp olur" ifadelerini kullanmıştı. 

    Ancak Özışık, yazısının yayınlanmasının ardından yaptığı Facebook paylaşımında, kadınların ezanı ıslıklamadığını öğrendiğini belirterek özür diledi ve şunları söyledi:

    Ajansların objektifinden 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü
    © REUTERS /
    Feministler: Paralel çekim gerçeği yansıtmıyor, ezan protesto edilmedi
    "Taksim'deki gösteride ezanı susturmak için ıslık çalındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, protestocuların ezanı değil, yolu kapatan polisi ıslık çalarak protesto ettiği belirlendi.

    Gösteriye katılan dernek temsilcileri de bu yönde açıklama yapıp ezana saygısızlık etmediklerini belirttiğine göre…

    Bugünkü yazımdaki ilgili bölümü çıkarıyor ve gerek hakkına girdiğim eylemcilerden, gerekse yanlış bilgi vererek yanılttığım okurlarımdan özür diliyorum."

    Özışık, aynı açıklamayı 'Düzeltme ve özür' başlığıyla Twitter hesabından da yayınladı.

    NE OLMUŞTU

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Halil Sağırkaya
    Erdoğan: CHP'ye, HDP'ye gönül veren kardeşlerim acaba bunlara bu seçimde oy verecek mi?
    8 Mart'ta her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl güvenlik kuvvetlerince engellenmiş, yürüyüş yapmak isteyen kadınlara izin verilmeyerek polis müdahalesinde bulunulmuştu. 

    Aynı gün sosyal medyada yayılan bir görüntüde ise, kadınların ezan okunurken ıslık çalarak protesto ettikleri iddia edilmişti. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Mersin'de yaptığı konuşmada ezanın hedef alındığını belirterek "CHP ve HDP'nin öncülündeki bir güruhun Ezan'a yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir. Sadece ezana yapılan saygısızlık bile seçimin önemini gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz onlar ise, ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimizi hedef alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

    Etiketler:
    protesto, eylem, ezan, Facebook, Twitter, Feminist Gece Yürüyüşü, Türkiye gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Özışık
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kuzey Kore'de seçimler
    Kuzey Kore'de seçim heyecanı: 600'den fazla meclis üyesi belirleniyor
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet