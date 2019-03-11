'Anıra anıra slogan atıyorlar, ucubeler ezanı susturmak istiyor' diyen Özışık özür diledi

Bugünkü yazısında 8 Mart'ta Taksim'de gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü'nde "Ezan okunuyor ve bu ucubeler, okunan ezanı susturmak için ıslık çalmaya başlıyor" ifadelerini kullanan Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, daha sonra yazısından ilgili bölümü çıkardığını belirtti yürüyüşe katılan kadınlardan ve okurlarından özür diledi.

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bugünkü yazısında 8 Mart'ta gerçekleşen Feminist Gece Yürüyüşü'nde 'ezanın ıslıklandığına' ilişkin tartışmalara değindi.

Yürüyüşe katılan kadınların ezanı ıslıkladıklarını iddia eden Özışık, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim'de yapılan yürüyüşü izlediniz değil mi? Binlerce kadın İstiklal Caddesi'ni hıncahınç doldurmuş ve sözde kadın hakları konusunda duyarlılık kasıyor. Büyük bir kısmı önce koro hâlinde ve anıra anıra Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladıkları sloganlar atıyor. Ellerindeki mide bulandırıcı cinsel içerikli pankartlar ise en az kendi suretleri kadar iğrenç. Buraya yazmak hayâ ve edep ister. O sırada ezan okunuyor ve bu ucubeler, okunan ezanı susturmak için ıslık çalmaya başlıyor. Yuhalayanlar, küfredenler, çığlık atanlar ve düdük çalanlar ezan okunmaya devam ettikçe âdeta öfke nöbetleri geçiriyor. Bütün bunlar azılı diktatör denilen adamın ülkesinde yaşanıyor. İçimden bazı şeyler söylüyorum ama buraya yazmayacağım. Ayıp olur" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Özışık, yazısının yayınlanmasının ardından yaptığı Facebook paylaşımında, kadınların ezanı ıslıklamadığını öğrendiğini belirterek özür diledi ve şunları söyledi:

"Taksim'deki gösteride ezanı susturmak için ıslık çalındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı, protestocuların ezanı değil, yolu kapatan polisi ıslık çalarak protesto ettiği belirlendi.

Gösteriye katılan dernek temsilcileri de bu yönde açıklama yapıp ezana saygısızlık etmediklerini belirttiğine göre…

Bugünkü yazımdaki ilgili bölümü çıkarıyor ve gerek hakkına girdiğim eylemcilerden, gerekse yanlış bilgi vererek yanılttığım okurlarımdan özür diliyorum."

Özışık, aynı açıklamayı 'Düzeltme ve özür' başlığıyla Twitter hesabından da yayınladı.

NE OLMUŞTU

8 Mart'ta her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Feminist Gece Yürüyüşü, bu yıl güvenlik kuvvetlerince engellenmiş, yürüyüş yapmak isteyen kadınlara izin verilmeyerek polis müdahalesinde bulunulmuştu.

Aynı gün sosyal medyada yayılan bir görüntüde ise, kadınların ezan okunurken ıslık çalarak protesto ettikleri iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Mersin'de yaptığı konuşmada ezanın hedef alındığını belirterek "CHP ve HDP'nin öncülündeki bir güruhun Ezan'a yaptığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir. Sadece ezana yapılan saygısızlık bile seçimin önemini gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz onlar ise, ezanımıza saygısızlık yaparak istikbalimizi hedef alıyor" ifadelerini kullanmıştı.