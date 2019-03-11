Erdoğan’ın fotoğrafının basılı olduğu gazeteyi otobüsün merdivenine seren şoföre hakaret suçlaması

Bir yolcu, 24 Şubat günü Burdur'a gitmek için Ankara Otogarı'ndan yolcu otobüsüne bindi. Otobüsün merdiveninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam sayfa fotoğrafının basılı olduğu gazete sayfasının serili olduğunu gördü. Yolcu, otobüs Burdur Otogarı'na girdiği sırada şoför R.K.'den şikayetçi oldu.

Polis merkezinde, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan ifadesi alınan R.K., otobüsü temizledikten sonra basamağa gazeteyi kendisinin koyduğunu, ancak peronda tanımadığı bir kişinin gazeteyi düşürdüğünü, tekrar basamağa serdiğini, kendisinin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Şoför R.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.