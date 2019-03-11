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13:07 11 Mart 2019
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    Başakşehir, Hızır, hayırsever, para yardımı

    'Hızır' bu kez Başakşehir' ortaya çıktı, 1000'er lira dağıttı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Beyoğlu'nun Hasköy semtinde çok sayıda eve para dolu zarf bırakan 'Hızır' adı verilen hayırsever, bu kez Başakşehir'de evlerin kapılarının altından 1000'er lira bulunan zarflar attı.

    Hasköy'de geçen ay çoğunluğu gecekonduların bulunduğu evlerin kapılarının altından içerisinde 1000 TL bulunan zarflar bırakan kişiler bu kez Regaip Kandili gecesi Başakşehir'e bağlı Şahintepe'de ortaya çıktı.

    İstanbul, Hasköy
    © Fotoğraf : DHA
    Hasköy'de evlere para dolu zarf bırakıyorlar: 'Nereden geldi bu para?' dedim, 'Amca karıştırma söylenmez' dediler
    Mahallelilerin 'Hızır' adını verdiği hayırsever adına çok sayıda eve para dolu zarf bırakan kişiler DHA kameraları tarafından görüntülendi. Zarfları alanlar hayırsever için "Allah razı olsun" derken, içinde 1000 TL bulunan zarfın üzerindeki notta, "Paylaşmanın asaletini, bencilliğinin çirkinliğine değişmeyen bir kardeşiniz olarak, sizden dua edecek kimsesi olmayanları duanıza katmanızı ve bu gece kapınıza gelmeme vesile olanlara dualarınızda yer vermenizi tüm kalbimle isterim. Hayırlı kandiller" yazdığı öğrenildi.

    DHA'nın konuştuğu 75 yaşındaki Parlak Kalaycı, "Ben önce kimseyi görmedim. Kapıyı açacaktım. Kapının arasına sıkıştırmışlardı. İçerisinden bin TL çıktı. Allah ayaklarına aracı vermesin, evlerine şenlik versin. Allah bin defa razı olsun. Okumuşluğum yok, paraya dokunmadım. Bir yere koyup bekledim. Bir gün sonra üzerindeki yazıyı okuttum. Yardım olduğunu gördüm. Allah razı olsun. Allah bol kısmet versin" dedi.

    75 yaşındaki Parlak Kalaycı, Okumuşluğum yok, paraya dokunmadım dedi.
    © Fotoğraf : DHA
    75 yaşındaki Parlak Kalaycı, "Okumuşluğum yok, paraya dokunmadım" dedi.

    Kadir Çeçen de "Lüks araçlarla geldiler. Saat bayağı ilerlemişti. Abiler geldi. Bir miktar zarflarda para bıraktılar. İhtiyaç sahibi olanları sordular. Ben de bildiklerimi söyledim. Onlar da bölge bölge dağıtmaya başladılar. Bu yardımı dağıtandan da dağıttırandan da Allah razı olsun" diye konuştu.

    Bir başka mahalleli Şahin Eren de "Bize uğrayan olmadı. Komşulardan duydum. Lüks araçlarla zarf dağıtmışlar. Bu mahallede kirasını veremeyenler var. Allah adamın işini rast getirsin. Allah razı olsun. Öyle adamın elini ayağını öpüp başımızın üstüne koysak azdır" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    para, yardımsever, DHA, Şahintepe, Başakşehir, Beyoğlu, Hasköy
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