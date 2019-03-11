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13:07 11 Mart 2019
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: CHP'li hiçbir belediye işçi çıkarmayacak

    © AA / Ali Rıza Akkır
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (570)
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğini söyledi. Bizim hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında bugün İstanbul'da Eyüpsultan'ı ziyaret etti.

    Burada belediye başkan adayları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 31 Mart sonrası için belediye başkan adaylarına "Belediye çalışanları için asgari ücret 2200 lira olarak. Ocak ile mart ayları arasındaki farklar da ödenecek. Kimsenin işine son verilmeyecek" diye seslendi.

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    "Uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar en çok fakir mahallelerde var" diyen CHP lideri, "Gençleri kültürle, eğitimle, sanatla ve sporla buluşturacağız. Spor yapan çocuk kötü alışkanlıklardan kurtulacaktır. Kültür merkezleri bu konuda çok önemlidir" dedi. CHP lideri, "Bir kavga, bir tahrik sürecinden geçiyoruz. Bizi bir kavga ortamına çekmek istiyorlar. Herkesin bundan kaçınması lazım. Tahrikten kaçınacağız" ifadesini kullandı.

    "Emel başkan, herkese eşit davranacak. Ama bir yere ayrıcalık yapması lazım. Fakirin, yoksulun olduğu mahalleye ayrıcalık yapması lazım" görüşünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Hiçbir belediye işçisinin işine son vermeyeceğini söyledi. Bizim hiç kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Asgari ücret 2200 olsun dedim, 2200 deyince, Kılıçdaroğlu dedi, iki tane iki, iki tane sıfır var belki milleti kandırırız deyip ücreti 2020 yaptılar. Akla bak akla" diye konuştu.

    AK PARTİ VE MHP'LİLERE SESLENDİ

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    Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

    "Ayda 74 bin lira aylık alan kişi kira, elektrik, su parası vermez. Ama asgari ücret alan bunların hepsini öder.

    AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; Niye AK Parti'ye oy veriyorsunuz diye suçlamadım. 17 yıldır oy verdin, baştacı ettin, ne dedilerse yaptın. 17 yıl sonra seni soğan kuyruğuna mahkum etti. Elini vicdanına koy. Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum; bayrak ve vatan tartışılamaz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmedik. Şu soruyu soruyorum; dünyanın hangi ülkesi kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satmıştır?" 

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (570)
    Etiketler:
    yerel seçim, oy, işçi, belediye, MHP, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye
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