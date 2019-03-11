Kayıt
13:07 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ankara adayı Yavaş'a 'sahte senet' sorusu

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın avukatlığı döneminde sahte bir senetle icra takibi yapıp yapmadığını sordu. Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ı açıklama yapmaya çağırdı.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senet' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
    Yavaş hakkında hapis istemi
    Haftalık bilgilendirme toplantısı kapsamında kameraların karşısına geçen Çelik, "Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir" dedi.

    Çelik, "CHP'nin Türkiye'nin kalbine Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği şahsın sahte senet takibi yaptığı, bu senetteki imzanın sahte olduğu yargı süreci neticesinde Mansur Yavaş'ın para cezasına çarptırıldığı süreçle karşı karşıyayız. Yargıtay tarafından onaylanmış. CHP tarafından iddialara ve cevap verilmediği ve örtbas edilmeye çalışıldığı ortaya çıkıyor. 2015 yılından sonra bu zamana kadar karşılıklı iddialarla dava devam ediyor. 28 dava içinde resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak gibi suçlarla süreç devam ediyor" diye konuştu.

    'YAVAŞ HANGİ HİZMETİN KARŞILIĞI OLDUĞUNU SÖYLEMELİ'

    Mansur Yavaş
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Mansur Yavaş: Kuru kuruya kimseye iftira atmasınlar
    Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

    "CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Neden açıklama yapılmadı. Vatandaşa saygı gereği yapılması gerekirdi. Bu sahte senetle ilgili olarak Mansur Yavaş 'alacağım var' diyor. Hangi hizmetin karşılığı olduğunu söylemeli. Hangi ilişkinin neticesi olarak bu alacaktan bahsedilmelidir. Sahte senet kullandığı Yargıtay kararıyla kesinleşmesine rağmen CHP buna neden cevap vermemiştir. Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir."

    'YAVAŞ BİR CHP PROJESİDİR, MİLLET İTTİFAKI'NA KABUL ETTİRİLMİŞTİR'

    Yavaş'ın aday olarak sunulmasının Ankaralı seçmene haksızlık olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
    Yavaş: Geçmişimiz devleti savunmakla geçti
    "Türk siyasi hayatı açısından siyasi tarihe geçecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu vahim suçlamalara CHP ve Mansur Yavaş cevap vermelidir. Buna neden cevap verilmedi. İki seçimde aday olmak dışında ne iş yaptığını bilmek vatandaşın hakkı. Gazeteciler açısından önemli bir inceleme konusu ortaya çıkmıştır. Aday olarak sunulması Ankaralı seçmene yapılacak en büyük haksızlıklardan birisidir, CHP tabanına da haksızlıktır. En ufak bir olayda sözcüsüleri çıkıp açıklama yaparken bu iddialarla ilgili hiç açıklama yapmamıştır. CHP Genel Başkanı her konuda açıklama yaparken bu konuda açıklama yapmamıştır. CHP tabanına yapılan bu haksızlık Ankara seçmenine yapılan bir saygısızlıktır. Cevap vermeyenler bu şahsın işlediği cürüm kadar vatandaşa karşı saygısızlık yapmışlardır."

    Çelik, "Mansur Yavaş bir CHP projesidir. Millet İttifakı'na kabul ettirilmiştir. CHP projesi olmasına rağmen CHP sıfatının kendisine yük olacağı için CHP'ye mesafe koymak amacıyla Millet İttifakı öne çıkarılarak yapılmaktadır. CHP zihniyetinin temsilcisi olduğunu açıklamalarında göstermektedir. Mansur Yavaş'ın istediği her destek CHP zihniyetine, CHP'nin kötü belediyeciliğine destektir. CHP ve Mansur Yavaş neden bu konuda susuyor?" diye konuştu.

    Etiketler:
    senet, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Millet İttifakı, CHP, AK Parti, Mansur Yavaş, Ömer Çelik, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Kuzey Kore'de seçimler
    Kuzey Kore'de seçim heyecanı: 600'den fazla meclis üyesi belirleniyor
    Karikatür
    Trump'tan aday olmayacağını açıklayan Clinton'a: Özlenecek
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet