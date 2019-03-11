AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ankara adayı Yavaş'a 'sahte senet' sorusu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senet' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Haftalık bilgilendirme toplantısı kapsamında kameraların karşısına geçen Çelik, "Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir" dedi.

Çelik, "CHP'nin Türkiye'nin kalbine Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği şahsın sahte senet takibi yaptığı, bu senetteki imzanın sahte olduğu yargı süreci neticesinde Mansur Yavaş'ın para cezasına çarptırıldığı süreçle karşı karşıyayız. Yargıtay tarafından onaylanmış. CHP tarafından iddialara ve cevap verilmediği ve örtbas edilmeye çalışıldığı ortaya çıkıyor. 2015 yılından sonra bu zamana kadar karşılıklı iddialarla dava devam ediyor. 28 dava içinde resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak gibi suçlarla süreç devam ediyor" diye konuştu.

'YAVAŞ HANGİ HİZMETİN KARŞILIĞI OLDUĞUNU SÖYLEMELİ'

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Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

"CHP'nin Ankara'ya belediye başkanı olarak önerdiği Mansur Yavaş, sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Neden açıklama yapılmadı. Vatandaşa saygı gereği yapılması gerekirdi. Bu sahte senetle ilgili olarak Mansur Yavaş 'alacağım var' diyor. Hangi hizmetin karşılığı olduğunu söylemeli. Hangi ilişkinin neticesi olarak bu alacaktan bahsedilmelidir. Sahte senet kullandığı Yargıtay kararıyla kesinleşmesine rağmen CHP buna neden cevap vermemiştir. Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir."

'YAVAŞ BİR CHP PROJESİDİR, MİLLET İTTİFAKI'NA KABUL ETTİRİLMİŞTİR'



Yavaş'ın aday olarak sunulmasının Ankaralı seçmene haksızlık olduğunu dile getiren Çelik, şunları söyledi:

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"Türk siyasi hayatı açısından siyasi tarihe geçecek bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu vahim suçlamalara CHP ve Mansur Yavaş cevap vermelidir. Buna neden cevap verilmedi. İki seçimde aday olmak dışında ne iş yaptığını bilmek vatandaşın hakkı. Gazeteciler açısından önemli bir inceleme konusu ortaya çıkmıştır. Aday olarak sunulması Ankaralı seçmene yapılacak en büyük haksızlıklardan birisidir, CHP tabanına da haksızlıktır. En ufak bir olayda sözcüsüleri çıkıp açıklama yaparken bu iddialarla ilgili hiç açıklama yapmamıştır. CHP Genel Başkanı her konuda açıklama yaparken bu konuda açıklama yapmamıştır. CHP tabanına yapılan bu haksızlık Ankara seçmenine yapılan bir saygısızlıktır. Cevap vermeyenler bu şahsın işlediği cürüm kadar vatandaşa karşı saygısızlık yapmışlardır."

Çelik, "Mansur Yavaş bir CHP projesidir. Millet İttifakı'na kabul ettirilmiştir. CHP projesi olmasına rağmen CHP sıfatının kendisine yük olacağı için CHP'ye mesafe koymak amacıyla Millet İttifakı öne çıkarılarak yapılmaktadır. CHP zihniyetinin temsilcisi olduğunu açıklamalarında göstermektedir. Mansur Yavaş'ın istediği her destek CHP zihniyetine, CHP'nin kötü belediyeciliğine destektir. CHP ve Mansur Yavaş neden bu konuda susuyor?" diye konuştu.