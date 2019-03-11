Çelik'ten ABD'ye S-400 cevabı: Kaprislerini bekleyecek değiliz

Çelik, ABD ile Türkiye arasında Patriot teslimatı konusunda yaşanan problemleri hatırlatarak "Patriotları uygun şekilde vermeyenler S-400 alınması konusunda bir takım yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. Türkiye'ye dönük olarak yapılan yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı yok. Türkiye güvenliği konusunda bir takım çevrelerin kaprislerini bekleyecek değildir" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Olayın Türkiye'ye dönük bir tutum olarak geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bakın, Türkiye'nin özellikle Suriye'deki savaşın ortaya çıkmasından sonra hava savunma sistemi ihtiyacı en üst seviyeye çıkmıştır. Patriotlar mümkün olmamıştır. Gerek teknoloji paylaşımı, gerek fiyat konusunda Türkiye'nin taleplerine olumlu karşılık verilmemiştir. Türkiye'nin NATO müttefiklerince de desteklenmesi gerekirdi.
Tabi bu arada NATO'dan talepte bulunduk biz. Bu kapsamda 2013 — 2015 arasında Gaziantep'de ABD'nin Kahramanmaraş'ta Almanların, Adana'da Hollanda patriotları görev yaptı. Ama daha sonra geri döndüler. Dolayısıyla müttefikler bir müddet sonra tekrar kendi ülkelerine geri çekiyorlar. Bu bir geçici çözüm oluyor.
2013'te ABD'den patriot alınması için görüşülmüştü. Fakat patriotun teknik özelliklerini paylaşılması reddedilmişti. Rusya'nın verdiği teklif ise fiyat teslimat ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak düzeydeydi. Ve bu süreç geride kalmıştır.
Fakat burada bu yapılan açıklamalar, Türkiye'ye dönük vizyonsuz, içeriksiz yaptırım açıklamaları. Daha önce Bulgaristan'a Yunanistan'a, NATO ülkelerine ve yaklaşık 20 ülkeye S-300 satılmıştır. Bunlara karşı yaptırım uygulamayanlara, Türkiye söz konusu olunca bahsediyorlarsa çifte standart var demektir. S-400'lerin ilk müşterileri de Belarus ve Çin olmuştur.
'YUNANİSTAN'DA VARKEN NORMAL KARŞILIYORLAR'
PENTAGON: SONUÇLARI AĞIR OLUR
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" demişti ve Türkiye'nin S-400'leri alması halinde 'askeri ilişkiler bakımından ağır sonuçları olacağını' vurgulamıştı.
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