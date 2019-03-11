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13:06 11 Mart 2019
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    Ömer Çelik

    Çelik'ten ABD'ye S-400 cevabı: Kaprislerini bekleyecek değiliz

    © AA / Erçin Top
    Türkiye
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    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'dan alınması planlanan S-400 füzeleriyle ilgili ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Çelik, "Türkiye güvenliği konusunda bir takım çevrelerin kaprislerini bekleyecek değildir" dedi.

    Pentagon
    © AFP 2018 /
    Pentagon: S-400’lerin alınmasının sonuçları kesinlikle ağır olur
    Düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı konusunda ABD tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek "Bu tür tehditler Türkiye'nin kapısından içeri girmez, Türkiye'de kimse de bunları duymaz" dedi.

    Çelik, ABD ile Türkiye arasında Patriot teslimatı konusunda yaşanan problemleri hatırlatarak "Patriotları uygun şekilde vermeyenler S-400 alınması konusunda bir takım yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. Türkiye'ye dönük olarak yapılan yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı yok. Türkiye güvenliği konusunda bir takım çevrelerin kaprislerini bekleyecek değildir" ifadelerini kullandı.

    Çavuşoğlu'nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

    "Olayın Türkiye'ye dönük bir tutum olarak geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bakın, Türkiye'nin özellikle Suriye'deki savaşın ortaya çıkmasından sonra hava savunma sistemi ihtiyacı en üst seviyeye çıkmıştır. Patriotlar mümkün olmamıştır. Gerek teknoloji paylaşımı, gerek fiyat konusunda Türkiye'nin taleplerine olumlu karşılık verilmemiştir. Türkiye'nin NATO müttefiklerince de desteklenmesi gerekirdi.

    Tabi bu arada NATO'dan talepte bulunduk biz. Bu kapsamda 2013 — 2015 arasında Gaziantep'de ABD'nin Kahramanmaraş'ta Almanların, Adana'da Hollanda patriotları görev yaptı. Ama daha sonra geri döndüler. Dolayısıyla müttefikler bir müddet sonra tekrar kendi ülkelerine geri çekiyorlar. Bu bir geçici çözüm oluyor.

    Fatih Altaylı
    © Fotoğraf : Twitter
    Altaylı'dan S-400 yazısı: 'Çatlasan da, patlasan da alacağız' diyoruz ya Amerika'ya, pek bir gururumuz kabarıyor
    Türkiye gibi bu çatışmalı bölgelere sınırı olan ülkede, hava savunma sistemini elde etmesi en öncelikli ihtiyaçlardan birisidir. Hava sahamızı tehditlerden koruma amaçlı modern bir teknolojidir bu. Patriotu uygun şekilde vermeyenler, bugün ise S-400 alınması karşısında yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikleri yüksek bir sistem.

    2013'te ABD'den patriot alınması için görüşülmüştü. Fakat patriotun teknik özelliklerini paylaşılması reddedilmişti. Rusya'nın verdiği teklif ise fiyat teslimat ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak düzeydeydi. Ve bu süreç geride kalmıştır.

    Fakat burada bu yapılan açıklamalar, Türkiye'ye dönük vizyonsuz, içeriksiz yaptırım açıklamaları. Daha önce Bulgaristan'a Yunanistan'a, NATO ülkelerine ve yaklaşık 20 ülkeye S-300 satılmıştır. Bunlara karşı yaptırım uygulamayanlara, Türkiye söz konusu olunca bahsediyorlarsa çifte standart var demektir. S-400'lerin ilk müşterileri de Belarus ve Çin olmuştur.

    'YUNANİSTAN'DA VARKEN NORMAL KARŞILIYORLAR'

    Vladimir Cabarov
    © Sputnik /
    Rus Senatör: Ankara S-400 sistemleri konusunda son derece kararlı
    Bu bize karşı S400 konusunda dayatma yapanlar, yanlış söylemleri kullananlar Yunanistan'da S-300 varken normal karşılıyorlar. Slovakya'da S-300 varken normal karşılıyorlar. Daha önce NATO genel sekreteri, silah sistemlerin menşei ile ilgili olmadıklarını, önemli olanın entegre savunmaya halel getirmeyecek silah sistemleri olduğu ve her ülkenin kendisinin seçebileceğini söyledi. Bunlar doğru açıklamalar değil."

    PENTAGON: SONUÇLARI AĞIR OLUR

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles E. Summers, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasının iki ülkenin askeri ilişkileri açısından ağır sonuçları olacağını belirterek, "F-35 ve Patriotları almaları söz konusu olmayacak" demişti ve Türkiye'nin S-400'leri alması halinde 'askeri ilişkiler bakımından ağır sonuçları olacağını' vurgulamıştı.

    Etiketler:
    açıklama, Patriot, F-35, S-400, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), AK Parti, Charles E. Summers, Ömer Çelik, ABD, Türkiye
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