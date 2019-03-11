'Eşim fuhuştan sabıkalı, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlara karıştı' diyen Emre Aşık'a yanıt

Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık için "Eşim fuhuştan sabıkalı, dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlara karıştı" ifadesini kullandı. Yağmur Aşık cephesinden ise “İddialar gerçek dışıdır. Müvekkilimiz 1, 3 ve 6 yaşındaki 3 evladının yanındadır" açıklaması geldi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık arasında "Eşim FETÖ'cü" iddiasıyla başlayan tartışmada yeni bir gelişme yaşandı.

© Fotoğraf : Twitter Emre-Yağmur Aşık çifti boşanmaktan vazgeçti

Emre Aşık, boşanma sürecine girdiği eşi Yağmur Aşık için dün "Eşim fuhuştan sabıkalı. 2011'deki Barbie fuhuş operasyonunda şüphelidir" dedi.

Aşık şöyle devam etti:

"Bu yüzden Duygu olan adını Yağmur olarak değiştirmiş. Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi suçlara karışmıştır. Yasadışı işleri tespit edilmiştir. Uyuşturucu kullanıyor ve çocuklarımızı dövüyor. Çocuklarımın can güvenliği yok. Onları dadıya emanet edip yurt dışına gitmiş. Nerede olduğu belli değil."

Yağmur Aşık'ın avukatı ise, Emre Aşık'a verdiği yanıtta şunları kaydetti:

"İddialar gerçek dışıdır. Müvekkilimiz 1, 3 ve 6 yaşındaki 3 evladının yanındadır. Kendisine dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, para aklama gibi iftiralar atılmıştır. Hiçbir sabıka kaydı yoktur. Geçmişi tertemizdir. İddia edilen bu lekeler çocuklarının hayatlarına atılmıştır. 6 yaşındaki çocuk iki yıl sonra okulunda bu haberleri arkadaşlarından duyacaktır."