Yavaş'tan 'sahte senet' iddialara yanıt: İftira ve provokasyon

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, "Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.
Yavaş, konuyla ilgili yarın açıklama yapacağını dile getirdi.
Bugün İvedik’te vatandaşlarımızla bir araya geldik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 11 марта 2019 г.
Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir.#HakYeriniBulacak pic.twitter.com/VTUzbvSlkN
Sabah'ın haberine göre, Yavaş hakkında yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı. Ceza alması durumunda, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilse bile Yavaş'ın başkanlığı düşecek.
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