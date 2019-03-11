Yavaş'tan 'sahte senet' iddialara yanıt: İftira ve provokasyon

Hakkında çıkan 'sahte senet' haberlerine ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarına yanıt veren CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir" dedi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Sabah gazetesinin duyurduğu ve bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gündeme getirdiği 'sahte senetle icra takibi yaptırdığı' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, "Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir" ifadelerini kullandı.

Yavaş, konuyla ilgili yarın açıklama yapacağını dile getirdi.

Bugün İvedik’te vatandaşlarımızla bir araya geldik.



Biz projelerimizle ve Ankara için yapacaklarımızla buradayız. İnanıyoruz ki bize yönelik iftiralara ve provokasyonlara en güzel cevabı Ankaralı hemşehrilerimiz sandıkta verecektir.#HakYeriniBulacak pic.twitter.com/VTUzbvSlkN — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 11 марта 2019 г.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yavaş'ın avukatlığı döneminde sahte bir senetle icra takibi yapıp yapmadığını sorarak, "Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi buna niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkarmak bütün siyasi partilerin görevidir" demişti.

Sabah'ın haberine göre, Yavaş hakkında yediemin olarak teslim aldığı 600 bin dolarlık senedi tahsil etmeye kalkışmak suçundan dava açıldı. Ceza alması durumunda, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilse bile Yavaş'ın başkanlığı düşecek.