Erdoğan: Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır

Partisinin Şırnak mitinginde konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır" dedi. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen "Adamın ciğerlerinde şefkat yok" ifadesini kullandı.

Yerel seçimler kapsamında Şırnak'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

© AA / Erçin Top Erdoğan: Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim?

Başbakan olduğu dönemde Diyarbakır Belediyesi'nin önünde oturma eylemi yapan annelerin kendisini ziyaret ettiğini anlatan Erdoğan, "Onların gözyaşlarını unutamıyorum. Artık bu ülkenin analarının terör örgütlerinin zulmü yüzünden gözlerinden tek bir yaş dökülmesine tahammülümüz kalmadı" diye konuştu.

Erdoğan, "Şırnak, yatırımın, hizmetin, üretimin, istihdamın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, baskının, zulmün, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur" dedi.

'BU ÜLKE, BU BAYRAK, BU EZAN, BU DEVLET HEPİMİZİN'

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

— Biz, bu ülkenin her şehrine sevdalıyız. Her türlü ayrımcılık ve bölücülük ayaklarımızın altındadır. Bu ülke hepimizin, bu bayrak hepimizin, bu ezan hepimizin, bu devlet hepimizin.

— Hiç kimseye bu devlet üzerinde ameliyat yaptırmayız. Kendine başka devlet arayan istediği yere gidebilir.

KILIÇDAROĞLU'NA: CİĞERLERİNDE ŞEFKAT YOK Kİ

— Kobani'den gelenler nereye geldi? Türkiye'ye. Şu an Kobine'den gelen 300 bin kişiyi Türkiye'de ağırlıyoruz. Biz ağırlarken Bay Kemal ne diyor? Siz diyor 'burada vergi ödüyorsunuz, Suriye'den gelenler ödüyor mu' diyor. Bunlar katil Esed'in bombalarından kaçmak zorunda kaldı. Adamın ciğerlerinde böyle bir şefkat yok ki.

- 31 Mart bir beka seçimidir. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir. 17 yılda Şırnak'ta 10.5 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 380 yeni derslik yaptık. Şırnak Üniversitesi'ni şehrimize kazandırdık.

— Şırnak'a elimiz boş gelmedik. Müjdelerim var size. İlk müjdeyi söylüyorum. Gençler, biz sizlerle gurur duyuyoruz. Cizre stadyumumuz kullanılamaz durumda. Cizreli kardeşlerimizin sesine kulak vererek ilçemize 10 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Proje hazır, ihaleye hazırlanıyoruz. Arkasından da hemen kazmayı vuruyoruz.

— İkinci müjdemiz; şehir hastanesi standardında 500 yataklı bölge hastanesi kazandırıyoruz. Arsa tahsisi çalışmaları sürüyor, en kısa sürede hizmete geçiyoruz.

— Bütün evlerinizi yakıp yıkmadılar mı? Tüneller açmadılar mı? Oyunları boza boza şehrimizi güzelleştirdik.

— Şırnak huzurun ne olduğunu da iyi bilir, terörün neye malolduğunu da iyi bilir. Şırnak yatırımın kıymetini de iyi bilir, çukur eylemlerinin, zulmun, acının anlamını da iyi bilir. Artık bu ülkenin de Şırnak'ın da terör örgütlerine kaptıracak tek bir evladı yoktur.