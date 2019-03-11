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16:16 11 Mart 2019
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    Kuleli Askeri Lisesi

    15 Temmuz'a kadar Kuleli'de görev yapan askeri personele soruşturma

    © AA / Elif Öztürk
    Türkiye
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    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.

    Darbe girişiminin ardından, içinde çok sayıda örgüt üyesi asker ve öğrencinin bulunduğu Kuleli Askeri Lisesi'ne düzenlenen operasyon tamamlandı.
    © AA / Oktay Çilesiz
    Kuleli Askeri Lisesi'ndeki erler, 15 Temmuz gecesini anlattı
    Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu branşlarda subay yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmak üzere kurulan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimini ardından 669 sayılı OHAL Kararnamesiyle kapatılıp halen Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan askeri kurumda, FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mahrem ve illegal yapılarını devam ettirmek için örgüt mensubu olmayan ve örgütün amaç ve fikriyatına aykırı gördükleri askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, yıldırmak ve hak edilmemiş cezalar vermek suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddialarına ilişkin alınan müşteki ve tanık beyanları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'yle koordineli olarak sürdürülen bir soruşturma başlatılmıştır."

    'FETÖ MENSUPLARININ TSK İÇİNDEKİ KONUMU HIZ KAZANDI'

    Kuleli Askeri Lisesi
    © AA / Elif Öztürk
    Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri: Hain Albay Çıkrıkçı idolümüzdü
    Bu kapsamda kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nden 1990 yılından 2016 yılına kadar değişik sebeplerle ilişikleri kesilen askeri öğrencilerin belirlenmesine yönelik ayrıntılı bir araştırma yapıldığı belirtilen açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal eden bilgi ve belgelere göre FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki konum, etkinlik ve hakimiyetlerinin giderek hız kazandığı tarihlere tekabül eden dönemlerden itibaren bu sayının askeri bir eğitim kurumunda olması gereken başarı ve disiplin standartları ile izah edilmeyecek biçimde artış gösterdiği vurgulandı.

    Açıklamada, yine ağırlıklı olarak 2008-2016 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nin değişik yönetim kademelerinde görev yapan rütbeli personelin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe girişimine bizzat iştirak etmek veya FETÖ/PDY mensubu olmaktan dolayı adli soruşturma ve kamu görevinden çıkarılmakla neticelenen idari tasarruflara tabi tutulduklarının belirlendiği kaydedildi.

    PERSONEL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

    Kuleli Askeri Lisesi
    © AA / Elif Öztürk
    Kuleli Askeri Lisesi'nin son mezunlarının '14 Temmuz'daki görüntüleri
    Açıklamada, bu kapsamda kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nunda düzenlenen, 'Askeri hizmete ilişkin bir konuda sahte evrak düzenlemek', 'Memuriyet nüfuzunu başkasına zarar verecek biçimde suistimal', 'Astlarının hizmetini lüzumsuz yere güçleştirmek', 'Astlarına suç işlenmesi hususunda emir vermek ve bu suçun işlenmesine bizzat iştirak etmek', 'Hak edilmemiş disiplin cezasını kasten vermek', 'Komutanlık görevini ihmal ederek gerçekte önleyebileceği bir suçun işlenmesine göz yummak', 'Memuriyet görevini kötüye kullanmak' ve TCK'nın 96. maddesinde yer alan'18 yaşından küçük çocuğa eziyette bulunmak' suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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    Etiketler:
    soruşturma, 15 Temmuz darbe girişimi, OHAL, Milli Savunma Üniversitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Harp Okulu, FETÖ, Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul
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