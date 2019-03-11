15 Temmuz'a kadar Kuleli'de görev yapan askeri personele soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, ve yıldırmak suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddia edilen kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde 15 Temmuz 2016 tarihine kadar görev yapan askeri personel hakkında soruşturma başlatıldı.
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu branşlarda subay yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmak üzere kurulan ve 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimini ardından 669 sayılı OHAL Kararnamesiyle kapatılıp halen Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Kara Harp Okulu Kuleli Yerleşkesi adıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan askeri kurumda, FETÖ/PDY mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki mahrem ve illegal yapılarını devam ettirmek için örgüt mensubu olmayan ve örgütün amaç ve fikriyatına aykırı gördükleri askeri öğrencileri ordudan tasfiye etmek amacıyla sindirmek, korkutmak, yıldırmak ve hak edilmemiş cezalar vermek suretiyle okuldan ilişik kesmeye zorladıkları iddialarına ilişkin alınan müşteki ve tanık beyanları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü'yle koordineli olarak sürdürülen bir soruşturma başlatılmıştır."
'FETÖ MENSUPLARININ TSK İÇİNDEKİ KONUMU HIZ KAZANDI'
Açıklamada, yine ağırlıklı olarak 2008-2016 yılları arasında Kuleli Askeri Lisesi'nin değişik yönetim kademelerinde görev yapan rütbeli personelin önemli bir bölümünün, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen menfur darbe girişimine bizzat iştirak etmek veya FETÖ/PDY mensubu olmaktan dolayı adli soruşturma ve kamu görevinden çıkarılmakla neticelenen idari tasarruflara tabi tutulduklarının belirlendiği kaydedildi.
PERSONEL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)