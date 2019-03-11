Kayıt
16:16 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Süleyman Soylu -Söke

    Soylu: 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın

    © AA / Evren Atalay
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (574)
    0 58

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zafiyet olursa, çok net söylüyorum, ertesi sabah 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, kaymakamlıkları ve valilikleri alt üst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar bedbaht olduklarını biliyorum. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın" dedi.

    Söke ilçesinde bir düğün salonunda muhtarlarla ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, millete karşı hiç hile yapmadıklarını belirtti.

    Millet İttifakı'nı işaret ederek, 229 belediye ve il genel meclis üyeliklerini PKK temsilcilerine yazdırdığını ifade eden Soylu, "Birisi bana söylesin, HDP'nin PKK ile bağının olmadığını iddia edebilecek bir tek kişi var mı? Herkes bunu biliyor. Adayların nereden yazıldığını, nereden geldiğini, tek tek nereden yönlendirildiğini. Arkadaşlar, Kandil'den yönlendiriliyor. Kandil'i kim yönlendiriliyor. Herkes ABD'nin yönlendirdiğini biliyor" dedi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Ali Balıkçı
    Soylu: PKK ile iltisaklıları listelerine koyanlara karşı bir sözümüz olacak
    'KİMSE BU COĞRAFYADA OYUN OYNAYAMAZ'

    Türkiye'nin kim olduğunu anlatma zamanının geldiğini vurgulayan Soylu, "ABD Afrin'e girme dedi mi, hatta aba altında sopa da gösterdi. Girdik mi girdik. PKK'yı kazıdık mı, kazıdık. Dertleri Irak'ın kuzeyiyle Afrin arasında bir hat kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaretten, kültüründen ayırmaktı. Yapabildiler mi, yapamadılar. Biz karar vermedikçe kimse bu coğrafyada oyun oynayamaz." diye konuştu.

    'UYUŞTURUCU SATICILARINI ANALARINDAN DOĞDUĞUNA PİŞMAN ETMEZSEM…'

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Orhan Akkanat
    Soylu: Kendilerine truva atları bulmuşlar
    Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlara değinen ve "polis uyuşturucu satıcı gördüğü zaman, ayaklarına sıksın" dediğini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

    "Yanlış mı demişiz? Söke'de de birtakım işler kulağıma geldi. Eğer iki ay içerisinde ben, uyuşturucu satıcılarını analarından doğduğuna pişman ettirmezsem, benim adım Süleyman Soylu değil. Arkadaşlarıma gereğini söyledim. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Bir günde 7,2 ton esrar yakaladık. Avrupa'nın 18 ülkesinin bir yılda yakaladığından daha fazla yakaladık. 1,5 ton eroin yakaladık. Cumhuriyet tarihinde böyle yakalamalar yok. Bin 300 kilo eroin yakaladık. 2018'de toplam yakaladığımız kokain miktarı 1 tondu, iki ayda 1 tonu aştık. 260 ton bonzai yapabilecek madde ele geçirdik iki ay içinde."

    Soylu, bütün terör örgütlerinin ayağına bastıklarını, "275 mafyayı" çökerttiklerini söyledi.

    Tüm çabalarının annelerin evlatlarını sabahleyin okula gönderirken huzurlu olması için olduğunu dile getiren Soylu, "Sabah namazına giden amcalarımız namaza giderken huzurlu bir şekilde gidecekler. Bizim şehirlerimizi dünyanın en güvenli şehirleri olacak. Bunu yapmak üzere çok ciddi adımlar atıyoruz. Bir çok şeyi çok iyi noktada iyileştirerek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

    2017'de trafikte 7 bin 427, 2018'de 6 bin 683 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Soylu, bunların yanında sakat kalanların ve işinden gücünden olanların da bulunduğunu aktardı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
    © AA / Barış ORAL
    Soylu: 31 Mart akşamı zayıflarsak, önümüzdeki 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirirler
    'BOYNUMUZU KANDİL'İN ÖNÜNDE EĞİK BIRAKMAYIN'

    Sözü yerel seçime getirerek vatandaşlardan güç istediklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

    "31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zafiyet olursa, çok net söylüyorum, ertesi sabah 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, kaymakamlıkları ve valilikleri alt üst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar bedbaht olduklarını biliyorum. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Kürt kardeşlerimizi mağdur eden PKK ve HDP'dir. Şimdi onları bir mağdur eden daha var, Kılıçdaroğlu. Allah'ınızı severseniz ne Söke Belediyesine ne de Aydın Büyükşehir Belediyesine Kılıçdaroğlu'nun ayağını, adımını zafer naralarıyla attırmayın. Çünkü Truva atı olarak geliyor buraya. PKK'nın temsilcilerini taşıyor. Yarın belediye meclislerini kazanırlar, oraya otururlar ve 'şu sokağa şu teröristin adını verecekseniz' derler. Orada o dilekçeyi verdikleri andan itibaren o belediye meclisi birbirine girer. Kimse de bunu durduramaz. Yapmak istedikleri Türkiye'nin bütün şehirlerine nifak tohumları ekmek ve günü geldiği zaman Türkiye'yi karıştırmaktır. Son yarım asırdır ilk kez Türkiye'de 4,5 yıl seçimin olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu 4,5 yılda da bizim anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirebilmek için ellerinden geleni her şeyi yapacaklar. Bu fırsatı bunlara vermeyelim.

    Benim için İstanbul'da İmamoğlu Truva atıdır. Ankara'daki Mansur Yavaş Truva atıdır. İzmir'dekinin adını sanını da bilmem o zaten çalmadan oynuyor. Bu kadar iyi ve huzurlu giden Türkiye'yi allak bullak etmek isteyenlere, güçten düşürmek isteyenlere ne olursunuz müsaade etmeyin."

    Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (574)

    İlgili konular:

    Süleyman Soylu'dan Sezai Temelli'ye: Suratında meymenet olmayan komünist sakallı
    CHP'li Özel: Süleyman Soylu, Özhaseki’yi ezdi
    'Süleyman Soylu, İstanbul'u istiyor'
    Nagehan Alçı: AK Parti'nin Ankara adayı yüzde 90 Süleyman Soylu
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, Kandil, PKK, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu, Söke, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımının antrenmanı
    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler
    Karikatür
    ‘ABD Büyükelçiliği görevlisi Moskova'daki havalimanına havan mermisi sokmaya çalıştı’
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet