Mansur Yavaş hakkında iddianame

DHA'nın haberine göre, Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı.
Firmaya destek vermeyi kabul eden Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava ile ilgili Yavaş'tan destek istedi. SAMAŞ tarafından dava sürecinde verilen maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senet Kesgin'e verildi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Keskin ihtilafa düştü.
Yavaş, iddiaya göre ara buluculuk yaparak Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar 'yediemin' olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3.5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.
YAVAŞ'A 'KÖTÜ NİYET' TAZMİNATINI YARGITAY ONADI
Kesgin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti. Mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onandı.
TİCARET MAHKEMESİ, TAZMİNATIN TAHSİLİNİ DURDURDU
Bu iki dava 6. Ticaret Mahkemesi'nde birleştirilirken, mahkeme, 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve Yargıtay tarafından da onanan 'kötü niyet' tazminatının tahsilini durdurdu. Mahkeme, sahte senedi yeniden incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
Adli Tıp Kurumu'nca da senette yer alan imzaların ve yazıların Kesgin'e ait olmadığı raporlanırken, şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.
KESGİN'E 'SAHTECİLİK'TEN CEZA
Bunun üzerine Kesgin, karara itiraz etti. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelemesi sürüyor.
YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce de inceleme sonucu Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. Dosya, suçun işlendiği yere en yakın ağır ceza mahkemesi bulunan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Savcılık, Mansur Yavaş hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından iddianame düzenledi.
'MÜKERRER TAHSİLAT'
İddianamede Mansur Yavaş'ın, 600 bin dolar bedelli senedin tahsili amacıyla şikayetçi hakkında Ankara 29. İcra Müdürlüğü'nde başlattığı takip bulunduğu halde aynı alacağa ilişkin teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği aynı senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8. İcra Müdürlüğü'nde yeniden takip başlatmak suretiyle 'mükerrer tahsilat' yapmaya çalışarak, görevini kötüye kullandığı iddia edildi.
MESAJLAR İDDİANAMEDE
YAVAŞ, 10 GÜN İÇİNDE SAVUNMA YAPACAK
Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, Yavaş hakkında kovuşturma iznini verdi. Yasalara göre, Yavaş, 10 gün içinde mahkemeye yazılı savunmasını gönderecek. Mahkeme, savunmayı aldıktan sonra dosyayı Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve dava açılacak.
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