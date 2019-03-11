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16:16 11 Mart 2019
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    Mansur Yavaş

    Mansur Yavaş hakkında iddianame

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre, Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki ihtilaf, SAMAŞ adlı şirket tarafından pazarlama işinden doğan alacaklar nedeniyle Kayseri Şeker'e dava açılmasıyla başladı.

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
    Yavaş hakkında hapis istemi
    Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce SAMAŞ'ın sözleşmeden doğan alacakları yönünden dava kabul edildi, cezai şart yönünden ise reddedildi. Bunun üzerine SAMAŞ'ın avukatı M.G., dava harcının yüksek olması nedeniyle Kesgin'den müvekkil şirketi adına maddi yardım istedi.

    Firmaya destek vermeyi kabul eden Kesgin, cezai şart yönünden Yargıtay'da süren dava ile ilgili Yavaş'tan destek istedi. SAMAŞ tarafından dava sürecinde verilen maddi desteklerin karşılığı olarak 600 bin dolarlık senet Kesgin'e verildi. Bir süre sonra SAMAŞ ile Keskin ihtilafa düştü.

    Yavaş, iddiaya göre ara buluculuk yaparak Kesgin'e verilen 600 bin dolarlık senedi ihtilaf çözülünceye kadar 'yediemin' olarak aldı. Mahkeme heyeti, davanın ilk kalemi olan sözleşmeden doğan 11,5 milyon liralık alacağın SAMAŞ'a ödenmesine hükmetti ve para tahsil edildi. SAMAŞ tarafından Kesgin'e 3.5 milyon lira, Yavaş'a da açıklanmayan miktarda ödeme yapıldı.

    YAVAŞ'A 'KÖTÜ NİYET' TAZMİNATINI YARGITAY ONADI

    Ömer Çelik
    © AA / Murat Kaynak
    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin Ankara adayı Yavaş'a 'sahte senet' sorusu
    Yavaş, iddiaya göre SAMAŞ'tan aldığı 3.5 milyon TL'nin 1 milyon TL'sini Kesgin'den isteyince bu kez ikili arasında uyuşmazlık oldu. Bunun üzerine Yavaş, Kesgin'den aldığı 600 bin dolarlık senedi Ankara 29. İcra'da takibe koyarak tahsil etmek istedi.

    Kesgin, söz konusu senetteki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nde itiraz davası açtı. Yapılan incelemede senetteki imzanın Kesgin'e ait olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, Yavaş'ı 329 bin 736 TL 'kötü niyet' tazminatı ve 164 bin 768 TL para cezası ödemeye mahkum etti. Mahkemenin kararı, Yargıtay tarafından da onandı.

    TİCARET MAHKEMESİ, TAZMİNATIN TAHSİLİNİ DURDURDU

    Mansur Yavaş
    © AA /
    Yavaş'tan 'sahte senet' iddialara yanıt: İftira ve provokasyon
    Kesgin ayrıca 6. Ticaret Mahkemesi'nde, Mansur Yavaş'a borçlu olmadığı iddiasıyla 'menfi tespit' davası açtı. Yavaş da bunun karşılığında 11. Asli Ticaret Mahkemesi'nde eş zamanlı olarak 'hizmet sözleşmesinden kaynaklı alacak' davası açtı.

    Bu iki dava 6. Ticaret Mahkemesi'nde birleştirilirken, mahkeme, 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nce verilen ve Yargıtay tarafından da onanan 'kötü niyet' tazminatının tahsilini durdurdu. Mahkeme, sahte senedi yeniden incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

    Adli Tıp Kurumu'nca da senette yer alan imzaların ve yazıların Kesgin'e ait olmadığı raporlanırken, şimdi mahkemenin vereceği karar bekleniyor.

    KESGİN'E 'SAHTECİLİK'TEN CEZA

    CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
    © AA / Ali Balıkçı
    Yavaş: Geçmişimiz devleti savunmakla geçti
    Yavaş'ın, kendisine sahte senet verip şantaj yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine Kesgin hakkında Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sonucu sanık Kesgin, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 4 yıl, 'şantaj' suçundan 1 yıl 3 ay 6 gün, 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay 6 gün hapis cezasına çarptırıldı.

    Bunun üzerine Kesgin, karara itiraz etti. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi'nde incelemesi sürüyor.

    YAVAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ

    Mansur Yavaş
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Dava sürecinde Kesgin, 6 Kasım 2017'de avukatı Özgür Ilgaz aracılığıyla Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yavaş'la ilgili şikayet dilekçesi verdi.

    Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce de inceleme sonucu Yavaş hakkında soruşturma izni verildi. Dosya, suçun işlendiği yere en yakın ağır ceza mahkemesi bulunan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

    Savcılık, Mansur Yavaş hakkında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından iddianame düzenledi.

    'MÜKERRER TAHSİLAT'

    İddianamede Mansur Yavaş'ın, 600 bin dolar bedelli senedin tahsili amacıyla şikayetçi hakkında Ankara 29. İcra Müdürlüğü'nde başlattığı takip bulunduğu halde aynı alacağa ilişkin teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği aynı senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8. İcra Müdürlüğü'nde yeniden takip başlatmak suretiyle 'mükerrer tahsilat' yapmaya çalışarak, görevini kötüye kullandığı iddia edildi.

    MESAJLAR İDDİANAMEDE

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
    Yavaş: Bu anketlerde kaybedeceklerini gördükçe, aradaki fark açıldıkça ağızları kirlenmeye başladı
    Habere göre, iddianamede ayrıca Yavaş'ın, Kesgin'in cep telefonuna farklı zamanlarda gönderdiği 'İş büyüyor', 'Vakit yok anlasana, cumartesi pazar bu iş sonuçlanmalı', 'Pazartesi çok geç olabilir, hala ödemiyorsun borcunu, bu iş çok uzadı, bu hafta bitmesi gerekiyor', 'Gün ver, cevap vermezsen kodese hazırlık yap, sahtekar kafan mı basmıyor', 'Duyduğuma göre seni bu hafta öpeceklermiş, öyle duydum çok sevindim', 'Ben icraya veriyorum, bugün, git oraya yatır borcunu, gözüme de gözükme, belanı da başkasından bul', 'Harç parası yetişmedi, yarına kaldı. Üstüne vekalet ücreti binecek, faiz vs. yarın öderim dersen mesaj yaz, yazmazsan ödemiyorum demektir. Sonuçlarına katlanacaksın', 'Annen ne diyecek eve haciz gelince, ya nişanlının yüzüne nasıl bakacaksın', 'Hayatın kayıyor sahtekar' mesajlarına da yer verildi.

    YAVAŞ, 10 GÜN İÇİNDE SAVUNMA YAPACAK

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf: Twitter
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    İddianame, Yavaş'ın 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından 3 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla yargılanabilmesi için son soruşturma izninin verilmesi amacıyla Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

    Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, Yavaş hakkında kovuşturma iznini verdi. Yasalara göre, Yavaş, 10 gün içinde mahkemeye yazılı savunmasını gönderecek. Mahkeme, savunmayı aldıktan sonra dosyayı Ankara Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek ve dava açılacak.

    Etiketler:
    icra, mahkeme, iddianame, sözleşme, senet, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Yargıtay, SAMAŞ, Özgür Ilgaz, Necmettin Kesgin, Mansur Yavaş, Ankara
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