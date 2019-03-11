CHP, Edremit adayı Arslan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'nin Balıkesir Edremit Belediye Başkan adayı Selman Hasan Arslan kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Balıkesir Edremit belediye başkan adayımız önemli bir hata yapmıştır. Dolayısıyla bu nedenle de kendisi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bir açılışta mikrofonun açık unutulduğu sırada 'Kürdistan'a oy vereceğim' diyen şahsın sözleri üzerine CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan @shasanarslan10 ''Yani bize oy verecektir.'' dedi.



Videoda bir şahsın müezzine küfür ettiği anlar da yer alıyor. pic.twitter.com/RJX1G70ctE — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 9 марта 2019 г.

​Arslan'ın mitiginde yaşanan Kürdistan diyaloğu ile sela hakkında söylenenler tepki çekmişti.