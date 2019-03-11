Etiyopya'daki kazayla gündeme geldi: THY'den Boeing açıklaması

Son olarak Etiyopya'daki kazayla gündeme gelen ve pek çok ülkenin uçuşları askıya aldığı Boeing 737 Max 8 tipi uçakları filosunda bulunduran Türk Hava Yolları (THY), "Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

© REUTERS / Thomas Peter 6 ayda 2 kaza: 3 ülke Boeing 737 Max 8 seferlerini durdurdu

Sevgili Yolcularımız



Boeing 737 Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz.



Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz.



Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz.



Saygılarımızla — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 11 Mart 2019

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" dedi.

© REUTERS / Baz Ratner Etiyopya'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

​Etiyopya Havayollarına ait Nairobi-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı dün kalktıktan altı dakika kadar sonra düştü ve uçaktaki 157 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing modeli kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.

Altı ay gibi bir sürede yaşanan iki ölümcül kazanın ardından Çin, Cayman Adaları ve Etiyopya Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağını kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.