Etiyopya'daki kazayla gündeme geldi: THY'den Boeing açıklaması

Sevgili Yolcularımız— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) 11 Mart 2019
Boeing 737 Max operasyonları ile ilgili olarak uçak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz.
Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz.
Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz.
Saygılarımızla
Geçen yıl ekim ayında Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yine aynı Boeing modeli kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek denize düşmüş, kazada 189 kişi yaşamını yitirmişti.
Altı ay gibi bir sürede yaşanan iki ölümcül kazanın ardından Çin, Cayman Adaları ve Etiyopya Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağını kullanan tüm firmalara 'uçuşları durdurun' talimatı verdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)