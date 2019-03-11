Kayıt
17:47 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Kemal Kılıçdaroğlu

    Kılıçdaroğlu: Sanatçılar için ne söylersek azdır, çünkü onlar arada bir bizi vuracaklar ve eleştireceklerdir

    © AA / İdris Sülün
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (577)
    0 60

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nın Taksim'de gerçekleştirdiği sanatçı buluşmasına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, "Sanatçılar için ne söylersek azdır çünkü onlar arada bir bizi vuracaklar ve bizi eleştireceklerdir. Eleştirirken de hakkını teslim ederek eleştiriyorlar. Biz bütün o eleştirilere de saygı duyacağız" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Ahmet Bolat
    Erdoğan: Sanatçı müsveddeleri beni ipe götürecekmiş, bunun bedelini ödeyecekler
    Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim'de gerçekleştirdiği sanatçı buluşmasına katılarak, İstanbul'un kültür ve sanat kenti olarak, çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

    İstanbul ziyaretlerinden izlenimlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un değişik bölgelerini geziyoruz. İstanbul'da en iyi sizler, sanat dünyası bilir. Sizlerle beraber olmanın onurunu ve gururunu taşımak ayrı bir olaydır. Çünkü sanatçı, eleştirel kültürle beslenir, güce bağlılık göstermez, tam tersine zayıftan, güçsüz ve hakkını arayandan yana bir şekilde kendisini orada konumlandırıp, mücadelesini o çevrede yapar. Aynı zamanda sanatçı, baskıya direnir, rüzgara karşı yürüyen kişidir, dolayısıyla sanatçının böyle bir kimliği vardır." tanımlamasını yaptı.

    Zaman zaman sanat dünyasını izlemeye çalıştıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu anlamda kendisine yöneltilen eleştirileri dikkatle okuduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

    "Çünkü bize yönelik her eleştirinin, samimi olarak yapıldığına inanırım. Varsa bir eksikliğimiz, o eksikliği de gidermeye çalışırız. Gerek parti olarak, sanata bakış açımız, gerek belediye başkanlarımızın kültür dünyasına bakış açıları, olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz, yani daha iyi daha güzel bir şeyler yapmaya, bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. İnsanları kültür ve sanatla buluşturmak gibi bir rolümüz var, belediye başkanlarının da böyle bir rolü var. Ekrem İmamoğlu'nun da böyle bir kararı var zaten. Beylikdüzü'nde çok güzel şeyler yaptı, belki sanat dünyamız bunu daha yakından da izliyordur."

    İstanbul'un, kültür-sanat ve tarih kenti olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "İstanbul, bir sanat kenti olmalıdır. Ekrem İmamoğlu'nun, bunu yapacağına ben kesinlikle inanıyorum çünkü Ekrem Bey'in böyle bir düşü var ve bu düşünü hayata geçirecek" değerlendirmesinde bulundu.

    • Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      © AA / İdris Sülün
    • Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      İdris Sülün
    • Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      DHA
    • Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi
      DHA
    1 / 4
    © AA / İdris Sülün
    Kılıçdaroğlu sanatçılarla bir araya geldi

    'İSTANBUL'U DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRECEK OLAN SİZLERSİNİZ'

    Recep Tayyip Erdoğan- Zerrin Özer
    © AA /
    Zerrin Özer: Erdoğan bana gerçekten bir sanatçı olduğumu hissettirdi
    Kılıçdaroğlu, lise yıllarında Alexandre Dumas'ın kaleme aldığı "Üç Silahşörler" isimli kitabı okuduğunu belirterek, "Sanat insanlarının ayrı bir gücü vardır. Sanatçının, kendisini güçlü sanan insanlardan, çok daha büyük bir gücü vardır." ifadelerini kullandı.

    Sanatın ve sanatçının önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Sanatın ve sanatçının gücü aslında düşündüğümüzden çok daha fazladır belki Türkiye'de, bu gücü en çok hissetmeyenler politikacılardır. Kısır düşünen, dünyayı görmeyen ve okumayan, sanatın ve sanatçının ne olduğunu, kolay yetişmediğini, dünyaya nasıl baktığını, nasıl eleştirel baktığını anlamayan kısır siyasetçilerden kaynaklanıyor biraz, sanatçının değerini bilmemek. Oysa sanat, yedi alanda da gerçekten dünyaya meydan okuyabilecek bir güce sahiptir. Sanatçıların bir başka özelliği daha vardı tabii o da sanatçılar, ulusal olduğu kadar da evrenseldir, yani dilleri evrenseldir."

    Sanatçıların, yaptığı eserlerle bütün dünyada kendini ifade edebileceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

    Öte yandan aralarında Emel Sayın, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy,Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yaptı.
    © Fotoğraf : DHA
    Erdoğan'a vatandaş ve sanatçılardan doğum günü sürprizi
    "Çok güzel şeyler yapıyor, hayata geçiriyorsunuz. Sinema filmlerini eleştirenler de sinemayı sevmeye başladılar. Dolayısıyla sanat, ayrı bir dünya ve ayrı bir keyiftir. Oraya baktığınız zaman aslında sanatçılar için ne söylersek azdır çünkü onlar arada bir bizi vuracaklardır, bizi eleştireceklerdir. Dediğim gibi eleştirirken de hakkını teslim ederek bazen eleştiriyorlar. Dolayısıyla biz bütün o eleştirilere de saygı duyacağız. İstanbul'u aydınlatmak istiyoruz, aydınlatacak olanlar sizlersiniz. İstanbul'u bir dünya markası haline getirecek olanlar da sizlersiniz. Gökdelenler bir kenti marka yapmıyor maalesef, bir kenti, kent yapan tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, sanatıyladır. Hep imrenirim, Paris'e gidersiniz, belli meydanlar vardır ressamlar orada resim yaparlar. Neden İstanbul böyle bir yer değil? Neden İstanbul'da böyle bir yer yok? Neden İstanbul'da sanatçılara, ressamlara böyle bir yer, alan açılmıyor diye hep merak ediyorum. İnşallah, bunların tamamını ama tamamını gerçekleştirme kararlılığında Sayın Ekrem İmamoğlu, öyle mi Sayın İmamoğlu? Öyle, gerçekleştirecek. O da gerçekten Beylikdüzü'nde sanata, sanatçıya, eğitime ve kültüre verdiği önemi yaptıklarıyla kanıtladı. Şimdi onu İstanbul genelinde hayata geçirecek."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (577)
    Etiketler:
    sanatçı, Konuşma, sanat, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımının antrenmanı
    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler
    Karikatür
    ‘ABD Büyükelçiliği görevlisi Moskova'daki havalimanına havan mermisi sokmaya çalıştı’
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet