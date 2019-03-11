İnce'den Bahçeli'ye: Erdoğan'a destekçi olmayıp aday olsaydınız sizi de ziyaret ederdim

MHP lideri Bahçeli, Ankara'da partisinin Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı açıklamada, CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'yi eleştirdi.
Bahçeli'nin ifadelerine Twitter'dan yanıt veren İnce, şunları söyledi:
— Sayın Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Edirne Cezaevi'ne yaptığım ziyareti diline dolamış. Ben seçimler öncesinde YSK tarafından adaylığı kabul ve ilan edilen tüm Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim, ortağınız Erdoğan'ı da ziyaret ettim.
Sayın Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Edirne Cezaevi’ne yaptığım ziyareti diline dolamış. Ben seçimler öncesinde YSK tarafından adaylığı kabul ve ilan edilen tüm Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim, ortağınız Erdoğan’ı da ziyaret ettim.— Muharrem İNCE (@vekilince) 11 марта 2019 г.
- Siz de andımızı yasaklayan, tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıran Erdoğan'a destekçi olmayıp Cumhurbaşkanı adayı olsaydınız sizi de ziyaret ederdim.
— Patlıcanı yazın yersiniz de andımız ve tabelalardaki Türkiye Cumhuriyeti için hangi mevsimi bekliyorsunuz?
Patlıcanı yazın yersiniz de andımız ve tabelalardaki Türkiye Cumhuriyeti için hangi mevsimi bekliyorsunuz?— Muharrem İNCE (@vekilince) 11 марта 2019 г.
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