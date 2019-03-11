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17:46 11 Mart 2019
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    Muharrem İnce

    İnce'den Bahçeli'ye: Erdoğan'a destekçi olmayıp aday olsaydınız sizi de ziyaret ederdim

    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Türkiye
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    CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'a yaptığı ziyareti eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi. İnce, "Siz de andımızı yasaklayan, tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıran Erdoğan'a destekçi olmayıp Cumhurbaşkanı adayı olsaydınız sizi de ziyaret ederdim" dedi.

    MHP lideri Bahçeli, Ankara'da partisinin Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışında yaptığı açıklamada, CHP'nin 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce'yi eleştirdi.

    Selahattin Demirtaş
    © Fotoğraf : HDP
    İnce, Erdoğan'ın Demirtaş'a cevabını aktardı: Ben hapis sıramı savdım
    Bahçeli, "Millet iradesini tanımayanlara 24 Haziran 2018 tarihinde sandığı işaret ettik. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Kapalı Cezaevi'ni yol geçen hanı yapıp terörist ziyaretinde bulundu. İP'in adayı da bunlarla aynı dilin sahibi, aynı yolun yolcusuydu. Kandil operasyonuna karşı aynı mevziye girdiler" dedi.

    Bahçeli'nin ifadelerine Twitter'dan yanıt veren İnce, şunları söyledi:

    — Sayın Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Edirne Cezaevi'ne yaptığım ziyareti diline dolamış. Ben seçimler öncesinde YSK tarafından adaylığı kabul ve ilan edilen tüm Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim, ortağınız Erdoğan'ı da ziyaret ettim.

    ​- Siz de andımızı yasaklayan, tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti'ni kaldıran Erdoğan'a destekçi olmayıp Cumhurbaşkanı adayı olsaydınız sizi de ziyaret ederdim.

    — Patlıcanı yazın yersiniz de andımız ve tabelalardaki Türkiye Cumhuriyeti için hangi mevsimi bekliyorsunuz?

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    Etiketler:
    Ziyaret, Cezaevi, İYİ Parti, MHP, AK Parti, CHP, Selahattin Demirtaş, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Muharrem İnce, Edirne Cezaevi, Türkiye
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