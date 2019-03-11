Akşener: Hani bana 'Afyon'a gelmedi, bizi sattı' dedin ya şimdi cevap vereyim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hani bana 'Afyon'a gelmedi, bizi sattı, gitti' dedin ya. Şimdi cevap vereyim; sen Afyon'daki toplantında, tüzüğünde ve programında 'Türk sözü geçsin mi, geçmesin mi, kaç kere geçsin' diye oylattın mı, oylatmadın mı? Oylattın. Bir gün 'Ne mutlu Türk'üm diyene' de, Üsküdar'da adayınıza oy vereceğim" dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Tokat'a giderek partisinin il başkanlığı önünde vatandaşlara hitap etti.

Seçimlere 20 gün kaldığına işaret eden Akşener, "Tek adam rejiminin ne olduğunu gördünüz. Demokrasi olmazsa ekonomi olmaz. Hukuk olmazsa demokrasi olmaz. Hukukun üstünlüğü olmazsa adalet olmaz" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle konuştu:

"Türk milliyetçiliğini ayağının altına aldı, 'Ülkücüler zaten Fatiha bilmezdi'. Soru bir, 'Türk milliyetçiliğinin üzerinden ayağını kaldırdın mı? İki, bu ülkücüler Fatiha'yı öğrendi mi, okuyorlar mı artık, öğrendiler mi? Üç, bu dört tek neye ait? Şu Türk sözünü bir söyle. Söz güzellik yapacağım. Şimdi söyleyemedi, bugün sosyal medya hesabından, hem de Cumhurbaşkanlığı hesabından tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek milleti açıklamış içinde Türk sözü yok. Hani bana televizyonda dedin ya 'Afyon'a gelmedi, bizi sattı, gitti' diye. Şimdi cevap vereyim; muhterem sen Afyon'daki toplantında, tüzüğünde ve programında 'Türk sözü geçsin mi, geçmesin mi, kaç kere geçsin' diye oylattın mı, oylatmadın mı? Oylattın. Sayın Erdoğan, bir gün ağzından 'Ne mutlu Türk'üm diyene' de, söz veriyorum Üsküdar'da adayınıza oy vereceğim. Yapacağım güzellik o."

Akşener, konuşmasının sonunda "Şimdi bütün bunları söylediğimiz için hapis olacaksak, bu millete, Türk milletine bir Meral değil bin Meral feda olsun be. 28 Şubat'ta tanklı tüfekli paşalara boyun eğmemişim de sana mı boyun eğeceğim. Elinden geleni ardına koyma" dedi.