Erdoğan Hakkari'de: HDP'ye oy verenlere değil, yönetenlere terörist diyorum

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Ezan sesini düdükle bastırmaya çalışan, edepsiz pankartlar taşıyan o güruhun arkasında kim var? HDP.
Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene biz saygı sa duymayız, fırsat da vermeyiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında geldiği Hakkari'de düzenlenen mitingde "Benim HDP'ye oy veren vatandaşlarıma terörist dediğimi gördünüz mü? Ben, HDP'yi yönetenlere terörist diyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Ezan sesini düdükle bastırmaya çalışan, edepsiz pankartlar taşıyan o güruhun arkasında kim var? HDP.
Ezanımıza, bayrağımıza saygı göstermeyene biz saygı sa duymayız, fırsat da vermeyiz."
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