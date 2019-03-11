Erdoğan Hakkari'de: HDP'ye oy verenlere değil, yönetenlere terörist diyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler kapsamında geldiği Hakkari'de düzenlenen mitingde "Benim HDP'ye oy veren vatandaşlarıma terörist dediğimi gördünüz mü? Ben, HDP'yi yönetenlere terörist diyorum" ifadelerini kullandı.