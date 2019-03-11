Trans kadın Albayrak, CHP Avcılar İlçe Yönetimi'ne girdi

Trans kadın Niler Albayrak, CHP Avcılar İlçe Yönetimi'ne girdi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Gene Türkiye'de bir ilk, CHP Avcılar İlçe Asil Yönetimi'ne bir trans kadın geldi" dedi.

© AFP 2018 / Andreas Gebert - Christof Stache Almanya'da ilk trans kadın milletvekili: Tessa Ganserer

CHP Avcılar İlçe Yönetim Kurulu'nda istifa eden yöneticilerin yerine yedek üyelere getirildi. Trans kadın Niler Albayrak, ilçe yönetimine girdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 31 Mart yerel seçimi aday listelerine tepki gösteren CHP Avcılar İlçe Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etmişti. İstifa edenlerine yerine yedek üyeler yönetim kurulunda görevlendirildi. Trans kadın Niler Albayrak da yönetime giren isimlerden oldu.

Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Gene Türkiye'de bir ilk, CHP Avcılar İlçe Asil Yönetimi'ne bir trans kadın geldi. Benim ve arkadaşlarım için bu bir gurur bence, ne kadar eleştirsem de kızsam da sonuçta partim teşekkürler" ifadelerini kullandı.