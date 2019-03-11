Trans kadın Albayrak, CHP Avcılar İlçe Yönetimi'ne girdi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 31 Mart yerel seçimi aday listelerine tepki gösteren CHP Avcılar İlçe Yönetim Kurulu üyesi 8 kişi istifa etmişti. İstifa edenlerine yerine yedek üyeler yönetim kurulunda görevlendirildi. Trans kadın Niler Albayrak da yönetime giren isimlerden oldu.
Twitter hesabından açıklama yapan Albayrak, "Gene Türkiye'de bir ilk, CHP Avcılar İlçe Asil Yönetimi'ne bir trans kadın geldi. Benim ve arkadaşlarım için bu bir gurur bence, ne kadar eleştirsem de kızsam da sonuçta partim teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Gene Türkiye’de BİR İLK Chp Avcılar İLÇE ASİL YÖNETİMİ ne Bir TRANS KADIN Geldi Benim ve Arkadaşlarım İçin Bu Bir Gurur Bence Nekadar Eleştirsem de Kızsamda Sonuçta Partim Teşekkürler #CHPAVCILAR 👏👏👏👏 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 Chp Varsa Herkes İçin Var 👏👏 pic.twitter.com/9OWw7wavE7— Niler Albayrak (@niler_albayrak) March 7, 2019
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