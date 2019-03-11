'Acun Ilıcalı TV8'i sattı' iddiası

Uzun süredir TV8'i elden çıkarmak için görüşmeler yaptığı belirtilen Acun Ilıcalı'nın kanalını, Medical Park Hastaneler Grubu'na sattığı ileri sürüldü.

TV 8'in sahibi ve yapımcı Ilıcalı bir süre önce Sekiz Medya Holding AŞ'deki hisselerinin bir kısmını Doğuş Yayın Grubu'na satmıştı.

SuperHaber'in haberine göre, ağır borç yükünden kurtulmak için atılan bu hamle de TV8'deki krize çare olmadı.

Ilıcalı'nın son dönemde Türkiye'ye medya yatırımı yapan Azerbaycan merkezli Global Medya Group A.Ş. ile görüştüğü de medya kulislerine yansıdı.

Buna göre, Azeri iş adamları, bir ulusal kanal satın almak için kolları sıvadı. Global Medya Group A.Ş. yönetimi, Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'i satın almak için görüşmeler yaptı. Ilıcalı satışa sıcak baksa da, Global Medya kanalının borç yükü nedeniyle satış görüşmeleri askıya alındı.

SÜRPRİZ TALİP

Azeri sermayesi ile görüşmeler kanalın borç yükü nedeniyle tıkanırken, Ilıcalı'nın medyasına sürpriz bir sektörden talip çıktı.

Kanala talip olan Medical Park Hastaneler Grubu, Ilıcalı'nın TV8'deki hisselerinin tamamını satın almak konusunda ünlü televizyoncu ile anlaşma sağladı.