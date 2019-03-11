Sağlık Bakanı Koca: İlaçta yüzde 54, aşıda yüzde 100 dışa bağımlıyız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak" dedi.

Bakan Koca, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak'ı ziyaretinin ardından partisinin belediye başkan adayı tanıtım ve proje toplantısına katıldı.

'İLAÇTA YÜZDE 54 DIŞA BAĞIMLIYIZ'

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Koca, şunları söyledi:

"Yeni dönemde özellikle sağlıkta, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda önemli bir fırsat olacak. Bugüne kadar yapılamayanları yapmak noktasında gayret ve çabamız olacak. Dışa bağımlılığımızın yoğun olduğu özelikle sağlık sektöründe ki ilaçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın bağımlılığımızın olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük sorumluluk olarak gördüğümüz yerlileşme ve millileşmeyi 2023'e kadar; bu bağımlılığı en az yüzde 50 oranında azaltan, aşıyı yüzde 100 yerlileştiren bir dönem olarak tamamlamayı düşünüyoruz".