İYİ Partili Çıray: Yavaş'a iftira atıyorlar, asıl bomba yarın

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Mansur Yavaş'la ilgili iddiaların iftira olduğunu söylerken, asıl 'bombanın' yarın geleceğini ve Yavaş'ın bu iddialara yanıt vereceğini söyledi.

© AA / Aytaç Ünal Yavaş: Demokrasi hayatımızın en alçak ve en ahlâksız saldırısıyla karşı karşıyayız

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş hakkında, ‘600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü' iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, ‘görevi kötüye kullanma' ve ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçları öne sürülerek iddianame düzenlenmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çıray, "Ankara'yı kaybetmenin telâşı ile Sayın Mansur Yavaş'a iftira atıyorlar. Asıl bomba yarın. Çünkü Mansur Bey üzerine atılan iftiraları yarın cevaplayacak" dedi.