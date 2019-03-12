Cihangir İslam: 'Ezanı ıslıklamadık' beyanını dikkate alın, oyuna gelmeyin

Sizlere "feminist olun!" demiyorum.



Diyorlar ki:

— "Biz ezanı ıslıklamadık, ezanı protesto etmedik; polisin engellemesini ve sıkıştırmasını protesto ettik. Olayı çarpıtmayın!"



Bu beyanı dikkate alın diyorum.

Dikkate almalısınız diyorum.

Oyuna gelmeyin diyorum. https://t.co/5w03ARMunx