Cihangir İslam: 'Ezanı ıslıklamadık' beyanını dikkate alın, oyuna gelmeyin

Açıklamanın dikkate alınmasını isteyen İslam, paylaşımında "Sizlere ‘feminist olun!' demiyorum. Diyorlar ki: —‘Biz ezanı ıslıklamadık, ezanı protesto etmedik; polisin engellemesini ve sıkıştırmasını protesto ettik. Olayı çarpıtmayın!' Bu beyanı dikkate alın diyorum. Dikkate almalısınız diyorum. Oyuna gelmeyin diyorum." ifadelerine yer verdi.
Sizlere "feminist olun!" demiyorum.— cihangir islam (@cihangirislam) March 11, 2019
Diyorlar ki:
— "Biz ezanı ıslıklamadık, ezanı protesto etmedik; polisin engellemesini ve sıkıştırmasını protesto ettik. Olayı çarpıtmayın!"
Bu beyanı dikkate alın diyorum.
Dikkate almalısınız diyorum.
Oyuna gelmeyin diyorum. https://t.co/5w03ARMunx
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