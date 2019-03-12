Çapa makinesine sıkışan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Erdoğan Karataş ile eşi Elifana Karataş, traktörleriyle çapa yapmak için Aydoğdu Mahallesi'ndeki kekik tarlasına gitti.

Tarlada çalışmaya başladıkları sırada hareket halindeki traktörün arkasında dengesini kaybederek kekik çapa makinesine elbisesini kaptıran Elifana Karataş makineye sıkıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Elifana Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan makineden çıkartılan Elifana Karataş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karataş'ın iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.