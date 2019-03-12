Soylu: Kandil'i ABD idare ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2018 yılında örgüte en çok katılım İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki HDP binasından sağlanmaktadır. Bütün yakaladıklarımız 'sen nereden gittin, nereden katıldın' deyince 'Esenyurt'taki HDP binasından.' Daha önce belediyelerden yapıyorlardı. Şimdi tezgah çok nettir. Bu tezgahı kuran Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda vatandaşlara hitap eden Soylu, bugün Aydın'ı ilçe ilçe gezdiğini belirterek, hayırlı işler yaptıklarını, merhum Adnan Menderes adına müzenin temelini attıklarını anlattı.
Soylu, 24 Haziran'da CHP'ye "Ne olursunuz bunları meclise taşımayın" dediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Biz dedikçe Kılıçdaroğlu şöyle söyledi, 'bir oy HDP'ye bir oy CHP'ye.' Size bir soru soracağım, tersi cevap verirseniz hayatım boyunca siyaset yapmayacağım. Hiç bir HDP'li 'bizim PKK ile bir ilişkimiz yoktur' diyemedi bugüne kadar. Herkes bal gibi biliyor. HDP, PKK'nın siyasi koludur. Şimdi yeni bir oyun tezgahı konuluyor. Yeni oyun şu, bizim saydığımız 299 HDP'li CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi listelerinden belediye meclis üyesi ve il genel meclis üyesi oldu. Önemli bir bölümü PKK iltisaklı. PKK ile direkt bağları var. İstanbul, Ankara, İzmir, her yerde".
"Belediyeye geliyor 'ben işe girmek istiyorum' diyor. 'Kardeşini dağa gönder seni işe alacağım' diyorlar. Kardeşini dağa gönderiyor, ondan sonra işe girebiliyor. Şu anda son 30 yılın terör örgütüne katılımındaki en düşük sayısındayız. 'Niçin?' Şah damarlarını kestik. Kesmeye devam ediyoruz. 2018 yılında terör örgütüne en çok katılım İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki HDP binasından sağlanmaktadır. Bütün yakaladıklarımız 'sen nereden gittin, nereden katıldın' deyince 'Esenyurt'taki HDP binasından.' Daha önce belediyelerden yapıyorlardı. Şimdi tezgah çok nettir. Bu tezgahı kuran Kılıçdaroğlu'dur. Onun aklı yetmez. Ama Kandil'i kim idare ediyor sanıyorsunuz. Oradaki 3-5 çakal mı? Kandil'i ABD idare ediyor".
'KILIÇDAROĞLU, KAOSLARIN ÖNÜNÜ AÇMAKTADIR'
Soylu, "Büyükşehirlere de bu tohumu yansıtmak için Kılıçdaroğlu çok büyük bir tezgahı ortaya koymaktadır. PKK'yı aynen FETÖ gibi belediyelere sızdırıp, insanlarımızı tedirgin edip yarın çok büyük çatışmaların, kaosların önünü açmaktadır" ifadelerini kullandı.
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