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07:41 12 Mart 2019
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    Emre Kınay

    İYİ Parti'nin Kadıköy adayı Kınay: Eskiden gönüllüydüm şimdi görevli oldum

    DHA
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (581)
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    İstanbul'da İYİ Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Emre Kınay, “Yıllardır hep mağdurların yanındaydım. Yani gönüllüydüm şimdi görevli oldum. Biz, Kadıköy’de Türkiye’ye ilham veren bir model yaratabiliriz” dedi.

    İstanbul'da İYİ Parti tarafından Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Emre Kınay, Sözcü'den Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı.

    Kınay, adaylık teklifinin bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldiğini söyledi:

    "4 ay önce Meral Hanım tiyatroya geldi. O gece biraz sohbet ettik. Bu kadar etkileneceğimi tahmin etmemiştim. Konusuna çok hakim, çok karizmatik bir lider ve son derece açık fikirli. Çağdaş cumhuriyetten, laik demokrasiden yana, aydınlık bakışı olan bir siyasetçi. Bu görüşmeden birkaç hafta sonra da Kadıköy adaylığını teklif ettiler."

    Gürses'in devamında yönelttiği sorular ve Kınay'ın buna verdiği yanıtlar şöyle:
    İYİ Parti
    © AA /
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    - Nasıl karar verdiniz peki?

    Kızım Duru'ya sordum, "Gurur duyarım" dedi. Üç ablam var, onlar da "arkandayız" dedi. Biraz düşündük, ama Meral Hanım rahatlattı açıkçası…

    'SİYASET BİR MESLEKTİR'

    - Ne dedi?

    "Hayallerin vardı, yap" dedi. Kadıköy'de Türkiye'ye ilham veren model yaratabiliriz, bunun için evet dedim.

    - Hiç aklınızda siyaset var mıydı?

    Ben siyasetin meslek olmadığına inanırım. Yıllardır tüm mağdur ve dezavantajlı grupların, kişilerin yanında oldum, destekledim, onlar için çalıştım. O nedenle ben "gönüllüydüm, görevli oldum" diyorum şimdi…

    - Burası CHP'nin kalesidir…

    Hiçbir yer, hiç kimsenin kalesi değil. Yerel seçim bu. Vatandaşın desteği inanılmaz. Hatta şunu söyleyen var: "Sandığa gitmeyecektim, kararımı değiştirdiniz…" Sloganımızı da vatandaş buldu; "Kadıköy'ün seçme hakkı var."

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    - Oyları böleceğiniz yönünde kızanlar da var…

    En ufak bir ihtimal olsaydı aday olmazdım.

    - CHP Büyükşehir adayı İmamoğlu ile tanıştınız mı?

    Sağ olsun, bütün zarafetiyle tanıtım toplantımıza geldi. Ne güzel olur Büyükşehir'de Ekrem İmamoğlu, Kadıköy'de biz… Beraber çalışsak.

    - Aykurt Nuhoğlu arayıp tebrik etti mi sizi?

    Hem de ilk arayan o oldu. Biz ağabey kardeşiz onunla. Aykurt Nuhoğlu çok iyi yürekli ve Kadıköy'e faydası olmuş bir adamdır, Kadıköylüdür.

    - Rakibinizle aranız nasıl?

    Benim rakibim yok, vatandaşla beraberim ben. Vatandaşlarımıza diyorum ki "Kadıköy'e yakışan bir şey var… Onun gereğini yapalım." Kadıköy en iyisini hak ediyor.

    'KÜTÜPHANE, FESTİVAL ALANLARI KURACAĞIZ'

    - Nasıl bir Kadıköy hayal ediyorsunuz?

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    İlk 2 yılda 2500 kişilik "Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi"ni açacağız. Müzesi yok Kadıköy'ün, küçük halk kütüphaneleri dışında kütüphanesi yok. Bu bölgedeki insan her müziği severek dinler ve anlar. Bir müzik festivalimiz yok. Deniz kıyısında bir ilçeyiz, deniz festivalimiz, deniz sporları yarışlarımız yok doğru düzgün. Bir festivaller alanı yaratacağız.

    - Sizin bir de "23 gün" projeleriniz var…

    Kadıköy'de meydanımız yok. Belediye binamızın çevresindeki koruma duvarını kaldırıp, orayı 23 Nisan'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Meydanı" olarak halka açacağım. Aynı zamanda 3 mahalle için de deprem toplanma alanı olacak.

    - Bir ekibiniz var mı?

    İnanır mısın her alandan öyle dostlar biriktirmişim ki tümü şu anda benimle beraber. Mesela Avrupa'nın en büyük hayvan hastanesini yapacağız Kadıköy'e. Sadece evcil hayvanımıza değil, buranın sembolleri olan kirpimize, martımıza, kargamıza da bakacak.

    - Maç günleri ulaşım da büyük sıkıntı burada…

    Kurbağalıdere'yi denizden su pompalamak suretiyle ince kanal gemilerinin yüzdüğü bir dere haline getireceğiz. Teleferik yapacağız. Ekrem İmamoğlu ile otopark alanları sağlarız, ne güzel olur…

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (581)
    Topluluk kurallarıTartışma
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