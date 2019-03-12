Meteoroloji'den Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların yağışlarla birlikte 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, sağanak yağmurdan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Adana, Osmaniye, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Mersin'in iç ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gece ve sabah iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının; yağışlı sistemle birlikte batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden başlayarak Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in kuzey kıyıları ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; gece saatlerinden başlayarak Güney ve İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren de Marmara'da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (30-60, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer 70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.