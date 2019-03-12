'CHP'nin Bursa adayı Bozbey Muharrem İnce'nin ekibinden, seçimi kaybederse tasfiye edileceğinin farkında'

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, " Bursa'dan bildiriyorum " başlığıyla yayımlanan yazısında Bursa ziyaretinden izlenimlerini aktardı.

"Şehirde ilginç sayılabilecek kimi şeyler gördüm, kimi şeyler dinledim" diyen Kılıçarslan, şöyle devam etti:

— En ilginci şüphe yok ki şu: Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin 'olmadığı' bir seçim kampanyası yönetiyor. Ne bir Kılıçdaroğlu posteri gördüm şehirde, ne de bir CHP amblemi. Varsa yoksa Mustafa Bozbey fotoğrafı. "Nedendir bu?" diye sorduğumda aldığım cevap "Çünkü Bozbey seçimi Kılıçdaroğlu vurgusu ile kazanamayacağını biliyor. O yüzden genel başkanın temsili umurunda değil. Ayrıca malum Muharrem İnce ekibinden Bozbey… Nilüfer ilçesinden alınıp büyükşehir adayı yapılmayı hiç istemedi. Seçimi kaybetmesi durumunda Kılıçdaroğlu tarafından tasfiye edileceğinin farkında… Hatta bunun için aday gösterildiğinin de farkında…"