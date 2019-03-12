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09:13 12 Mart 2019
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    Mehmet Şükrü Eken

    FETÖ hükümlüsü generale 7 yıl sonra 'sis' davası

    © AA /
    Türkiye
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    Siirt Pervari’de 7 yıl önce meydana gelen ve 17 Jandarma Özel Harekât mensubunun hayatını kaybettiği helikopter kazasıyla ilgili, dönemin Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Mehmet Şükrü Eken hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Eken'in FETÖ’den cezaevinde olduğu belirtildi.

    10 Kasım 2012 Cumartesi sabahı Siirt 3. Komando Tugayı'nda helikopter ilk kalkışını saat 06.57'de yaptı. 13 personel taşıyan helikopter saat 07.15'te Pervari ilçesi Herekol Dağı mevkisine indi. Aynı helikopter, ikinci kez tugaya geldi ve bu kez 17 personel aldı. Saat 07.29'da kalkan helikopter ile olan irtibat saat 07.45 gibi kesildi. Saat 08.28'de ise helikopterin enkazına ulaşıldı.

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    Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 17 personelin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili ilk soruşturma Diyarbakır 2. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yapıldı. Askeri savcılık, soruşturma ile ilgili takipsizlik kararı verdi. Bu karara itirazı, Diyarbakır Sulh Ceza Hâkimliği değerlendirdi. Hâkimlik, takipsizlik kararını kaldırdı. Bu karar sonrası dosya önce Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı'na daha sonra Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

    'TEDBİRSİZ DAVRANDI'

    Savcılık, iki yıl önce başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturmanın tek şüphelisi olan dönemin Siirt 3'üncü Komando Tugayı Komutanı Mehmet Şükrü Eken'le ilgili yapılan değerlendirmede şöyle denildi:

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    "Bölgede sis olabileceği, idari tahkikat raporlarıyla tespit edilmiş. Bölgenin konumuyla ilgili hakkında gerekli araştırmalar yapılmamış. İkinci bir helikopterin temin edilmesi veya operasyonun ertelenmesi yeterince değerlendirilmemiş. Meydana gelen olayda dikkatsizliği, tedbirsizliği ve kurallara aykırı hareketleriyle kaza kırım raporuna göre de kusurlu olduğu değerlendiriliyor."

    ‘İPTAL TALEBİ GELMEDİ'

    Şükrü Eken ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, pilotun kararıyla uçuşun gerçekleştiğini öne sürdü. Eken ifadesinin devamında, uçuşun iptal edilmemesine ilişkin kendisine herhangi bir talep gelmediğini belirtti. 2 yıldan 15 yıla hapis istemiyle hazırlanan iddianame Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ilk duruşması 20 Mayıs'ta yapılacak. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Eken, müebbet hapis cezası almıştı.

    'DERE YATAĞINDAN SİS GELİYORDU'

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    Soruşturma kapsamında Jandarma Özel Harekât personeli S.Ş. ve E.E. de tanık sıfatı ile ifade verdi. İki isim ifadelerinde "Gece saat 04.00 gibi 13 kişi olarak piste geldik. Aşırı yağan yağmur nedeni ile saat 06.30'a kadar bekledik. Düşen helikopter ilk olarak bizi aldı ve Köprüköyü Hasantepe mevkisine götürdü. Helikopter bizi bıraktıktan sonra yağmur azaldı. Ancak 20 dakika sonra dere yatağından sis geldiğini gördük. Görüş mesafesi 10 metreye kadar inmişti. Durumu, tabur idari işlerde görevli kişiye bildirdik" dedi.

    YETKİ TUĞGENERAL EKEN'DEYDİ

    Dönemin Tabur Komutanı Binbaşı B.İ.İ. ise soruşturma kapsamında talimatla alınan ifadesinde şunları söyledi:

    "Askeri taktik gereği helikopterler kol halinde hareket eder. Bir kol iki helikopterden oluşur. Özellikle böyle kritik operasyonlarda ve acil durum olmadığı şartlarda tek helikopterle hareket icra etmek askeri taktiklere ters bir durumdur. Buna rağmen Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, diğer birliklerden takviye helikopter istemeksizin, tek helikopter ile operasyon yapılmasına karar vermiştir. Buna, şundan dolayı kanaat getirmekteyim; bu operasyonu iptal etme veya erteleme kararı yetkisi sadece Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'deydi."

    Etiketler:
    FETÖ, dava, uçak, kaza, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Mehmet Şükrü Eken, Siirt, Türkiye
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