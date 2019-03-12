FETÖ hükümlüsü generale 7 yıl sonra 'sis' davası

10 Kasım 2012 Cumartesi sabahı Siirt 3. Komando Tugayı'nda helikopter ilk kalkışını saat 06.57'de yaptı. 13 personel taşıyan helikopter saat 07.15'te Pervari ilçesi Herekol Dağı mevkisine indi. Aynı helikopter, ikinci kez tugaya geldi ve bu kez 17 personel aldı. Saat 07.29'da kalkan helikopter ile olan irtibat saat 07.45 gibi kesildi. Saat 08.28'de ise helikopterin enkazına ulaşıldı.
'TEDBİRSİZ DAVRANDI'
Savcılık, iki yıl önce başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturmanın tek şüphelisi olan dönemin Siirt 3'üncü Komando Tugayı Komutanı Mehmet Şükrü Eken'le ilgili yapılan değerlendirmede şöyle denildi:
‘İPTAL TALEBİ GELMEDİ'
Şükrü Eken ise soruşturma kapsamında verdiği ifadede, pilotun kararıyla uçuşun gerçekleştiğini öne sürdü. Eken ifadesinin devamında, uçuşun iptal edilmemesine ilişkin kendisine herhangi bir talep gelmediğini belirtti. 2 yıldan 15 yıla hapis istemiyle hazırlanan iddianame Siirt Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ilk duruşması 20 Mayıs'ta yapılacak. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Eken, müebbet hapis cezası almıştı.
'DERE YATAĞINDAN SİS GELİYORDU'
YETKİ TUĞGENERAL EKEN'DEYDİ
Dönemin Tabur Komutanı Binbaşı B.İ.İ. ise soruşturma kapsamında talimatla alınan ifadesinde şunları söyledi:
"Askeri taktik gereği helikopterler kol halinde hareket eder. Bir kol iki helikopterden oluşur. Özellikle böyle kritik operasyonlarda ve acil durum olmadığı şartlarda tek helikopterle hareket icra etmek askeri taktiklere ters bir durumdur. Buna rağmen Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken, diğer birliklerden takviye helikopter istemeksizin, tek helikopter ile operasyon yapılmasına karar vermiştir. Buna, şundan dolayı kanaat getirmekteyim; bu operasyonu iptal etme veya erteleme kararı yetkisi sadece Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'deydi."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)