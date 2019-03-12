Meslekten ihraç edilen polislere gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ /Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

© REUTERS / Juan Medina FETÖ şüphelisi eski polis, göçmen kaçakçılığı yaparken yakalandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda itirafçı mahrem imamların ifadeleri ve dijital verilerden hareketle yapılan çalışmalarda gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.