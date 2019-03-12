Meslekten ihraç edilen polislere gözaltı kararı

Adana merkezli 8 ilde FETÖ /Paralel Devlet Yapılanması'na (PDY) yönelik soruşturma kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilmiş 58 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu kapsamda itirafçı mahrem imamların ifadeleri ve dijital verilerden hareketle yapılan çalışmalarda gözaltı kararı verilen 58 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı.
Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.
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