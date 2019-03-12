Antikapitalist Müslümanlar'ın tercihi muhalefet

Antikapitalist Müslümanlar'ın yerel seçimlerde muhalefetin adaylarını destekleyeceğini söyleyen ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık "Açgözlü, müteahhitleşme arzusuyla dolu biri olmayacak. Sade ve mütevazı yaşayacak. Diğer muhalif gruplara karşı olmayacak, yani 'HDP'yi istemem', 'İYİ Parti'li olmasın' ya da 'CHP Kemalist' gibi şeyler söylemeyecek" dedi.

2012'de kurulan ve 2013'teki Gezi Parkı eylemlerine katılımlarıyla adlarından söz ettiren, her yıl Ramazan ayında düzenledikleri 'Yeryüzü Sofrası' iftarlarıyla farklı kesimleri bir araya getiren Antikapitalist Müslümanlar, 31 Mart'taki yerel seçimlerde tercihini muhalefetten yana kullanacak.

DW Türkçe'den Tunca Öğreten'in haberine göre, Antikapitalist Müslümanlar'ın öncüsü konumundaki İhsan Eliaçık, 28 Şubat 1997'ye dek hiçbir seçimde oy kullanmadığını söyledi. Eliaçık, ilk oyunu Fazilet Partisi'nin kapatılmak istenmesine tepki olarak verdiğini belirtti.

2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül'ü desteklediğini söyleyen Eliaçık, "O dönem de Gül, cumhurbaşkanlığı için dışlanmıştı. 'Hanımı başörtülü' ve 'Gül cumhurbaşkanı olamaz' diyorlardı. Devletin bu tepkisine üzüldüm ve Gül için sandığa gittim" dedi.

'DİĞER MUHALİF GRUPLARA KARŞI OLMAYACAK'

AK Parti'ye ilk ve son kez Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı için oy verdiğini söyleyen Eliaçık'a göre 2007'den sonra AK Parti iktidarı ömrünü tamamlamış. Eliaçık, "2007'den sonra artık AKP'nin eleştirilmesi gerektiğini düşündüm" ifadesini kullandı.

Eliaçık, Antikapitalist Müslümanlar olarak 31 Mart'taki tercihleriniyse muhalefetin adaylarından yana kullanacaklarını söyledi ve şöyle devam etti:

"Yaşadığımız yerdeki adayların önce kişiliğine bakacağız. Açgözlü, müteahhitleşme arzusuyla dolu biri olmayacak. Sade ve mütevazı yaşayacak. Diğer muhalif gruplara karşı olmayacak yani 'HDP'yi istemem', 'İYİ Parti'li olmasın' ya da 'CHP Kemalist' gibi şeyler söylemeyecek."