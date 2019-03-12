Çavuşoğlu: Amerika'da yaşayan Ahıska Türklerine çifte vatandaşlık vereceğiz

Ahıska Türkleri'nin Ahıska'ya dönme hakkı konusunda Avrupa Konseyi'nde ve Gürcistan'da yaptıkları temaslar neticesinde önemli bir kanun çıktığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Zorlukları oldu mu? Evet. Samimiyetsizlikler de oldu. Başka problemler de oldu ama bu hakkın elde edilmesi önemliydi. Bugün oraya dönmek isteyen kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimiz. Ama bu hak olduğu halde Ahıska bölgesine dönmeyen kardeşlerimizi de kimse suçlamasın. Kolay değil. Dönmek ister ama kolay değil. Oraya gidecek, yeni bir hayat, yeni bir iş."
Fergana olaylarından sonra ABD'ye giden Ahıskalı Türklere de yardım ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Amerika'da yaşayan ve Amerikan vatandaşlığı elde etmiş Ahıska Türklerine de çifte vatandaşlık vereceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğiz. Vatandaş olmak isteyenlerle ilgili bir çalışmayı Dünya Ahıska Türkleri Birliği ile yapıyoruz. Türkiye'de yaşayan Ahıska Türklerine vatandaşlık vereceğiz dedik, bir sözümüz vardı. Bu sözü tuttuk mu? Evet. Sizin için kanunları değiştirdik. Gerekirse yeni kanun da çıkarırız sizin için. Ne gerekiyorsa onu yaparız."
Ahıskalı Türklere uzun süreli ikametgah verildiğini aktaran Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 800 aileyi Ukrayna'da çatışma bölgesinden aldık, Erzincan ve Ahlat bölgesine yerleştirdik. Şimdi 53 aile var, onların işe alınmasıyla ilgili yasal düzenleme var, çalışıyoruz. İnşallah işsiz bir Ahıskalı olmayacaktır" dedi.
Çavuşoğlu, Ahıskalı Türklerden 31 Mart yerel seçimleri için de destek istedi.
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