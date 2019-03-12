Gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Sadak tutuklandı

HDP İlçe Başkanlığı tarafından Viranşehir Demirci yolundaki meydanda önceki gün düzenlenen mitingdeki konuşmasında, PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

© Sputnik / Sertaç KAYAR Selim Sadak'a HDP mitinginde gözaltı

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Sadak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Sadak ile birlikte gözaltına alınan iki kişinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

HDP'nin Viranşehir ilçesinde düzenlenen mitinginde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yapmış, mitingin ardından Sadak ve iki kişi, terör örgütü örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

SADAK: BU ZULÜM VE BASKILAR MUTLAKA SON BULACAK

Tutuklama kararını Twitter hesabından duyuran Sadak, şu ifadeleri kullandı:

"HDP Viranşehir mitinginde yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve gece geç saatlere kadar devam eden mahkeme sonrası tutuklanmama karar verildi. Hilvan cezaevine götürülüyorum.

1-HDP Viranşehir Mitinginde yaptığım konuşma gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ve gece geç saatlere kadar devam eden mahkeme sonrası tutuklanmama karar verildi.Hilvan cezaevine götürülüyorum. pic.twitter.com/HahYigJglz — Selim SADAK (@SelimSadak) 11 марта 2019 г.

Meydanlarda haykırdığımız demokrasi, barış ve kimlik mücadelesinden asla geri bir adım atmayacağız. Haklı ve meşru olan taleplerimizi mahkeme salonunda da ifade ettim. Halkımıza yönelik bütün zulüm ve baskılar mutlaka son bulacaktır. Nerde olursa olsun mücadeleye dört elle sarılarak halkıma karşı sorumlu olacağım."