Yavaş'tan suçlamalara yanıt: Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi, çocuk istismarcısını mı kurtacaksınız?

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt verdi. "Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza kararı yoktur" diyen Yavaş, "Seçim uğruna bir sahteciye bu imkanı vermek utanç vesikasıdır. Bu çocuk istismarcısını kurtarmaya mı çalışıyorsunuz?" ifadesini kullandı.
CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, kendisine yöneltilen 'sahte senetle 600 bin doları icra yoluyla tahsil etmeye çalışmak' suçlamasına yanıt verdi.
"Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur" diyen Yavaş, asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtti.
İş adamı Necmettin Kesgin'in "Mansur Yavaş beni tehdit etti" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Yavaş, şöyle devam etti:
"Bu sahte senedi bana bilerek verdiği için 4 sene hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Şantaj da var dosyada. 'Eğer icraya verirsen şöyle yaparım' gibisinden dosyada belgeler de var. Ayrıca benimle yaptığı tüm görüşmeleri gizlice kaydetmiş. Bunlardan toplamda 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Sayın Ömer Çelik bu şahıs için 'saygın bir iş adamı' diyor ya, bu şahıs hukuk fakültesinden ayrılmış zamanında ve afla da geri dönüyor. Staj yaparken okul, ÖSYM'den gelen belgesi sahte bir şekilde 100 puan artırarak Gazi Üniversitesi'nde geçiş yaptığını ortaya çıkarıyor. Bunun da mahkeme kararı hepinizin önünüzdedir. Dosyaya intikal eden belgelerden anlaşılıyor ki bu 'saygın' iş adamı çocuk istismarından yargılanıyor."
'SİYASİ TARİHİMİZİN EN AHLAKSIZCA YÜRÜTÜLEN KAMPANYASI'
Kesgin'in 'yüzde 80 şizofren' raporunun bulunduğunu ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:
"Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyanın özeti şudur: Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs 'resmi evrakta sahtecilik' ve 'şantaj' suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Bu şahıs avukatlığını yaptığım şirketin şahsıma yapmak istediği ödemeyi alıp kaçmış daha önceden şahsıma bırakmış olduğu senedi icraya vermemiz sonucunda bu şahsın senetteki imzasının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Yani burada asıl mağdur benim. Yargıtay'ın hakkımda onayladığı herhangi bir ceza davası, ceza kararı yoktur. Avukatlığını yaptığım şirketin bu konuda herhangi bir itirazı olmayıp, bu sahteci şahıs hakkında şirketi dolandırdığından dolayı onlar da suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bir suçun mağdurunu suçlu ilan etmek hangi çirkef zihniyetin ürünüdür? Nasıl başarıyorlar bunu?"
"Alnımız ak yürüyoruz. Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiçbir komplo bizi yolumuzdan alamayacaktır. Haberi yapan gazete ve haberlere dayanarak adil yargılamayı etkilemek isteyen Mehmet Özhaseki ile Ömer Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacağız" diyen Yavaş'ın açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:
"Seçim uğruna bir sahteciye bu imkanı vermek bir utanç vesikasıdır. Ona bu imkanı verenlerin yüzlerine silemeyecekleri bir kara leke olarak yapışmıştır. 'Bilmeyerek bu suçlamaları Mansur Yavaş'a yönelttik' diyorsanız kötü. Bunları bilerek yapıyorsanız durum çok daha vahim. Bu insanın işlediği suçları biliyorsunuz Yavaş'ı suçlamak için ne yapacaksınız? Devam eden davalar var, bu açıklamaları yapmak suç. Bu sahteci şahısı, işlediği 6 buçuk yıl suçtan, o çocuk istismarı dosyasından beraat ettirmeyi mi düşünüyorsunuz? Onun için mi sahip çıkıyorsunuz bu şahısa? Siyaset için bu kadar küçülmeye değer mi? Seçimi kaybetme paniği ile yapılanlar siyasete yakışmıyor."
Sahte evraktan, şantajdan, cinsel istismardan suçlanan bu şahsı beraat ettirmekten mutlu mu olacaksınız? Bu şahıs kaçarsa mağdurların yüzüne nasıl bakacaksınız? Gündemimiz bu çamur siyaseti olmamalıydı. Ankaralılardan özür dilerim."
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