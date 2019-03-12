Yavaş'tan şikayetçi olan Kesgin'in avukatı, Şule Çet davasının sanığını da savunuyormuş

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'tan 'sahte senet' iddiasıyla şikayetçi olan iş adamı Necmettin Kesgin'in avukatının, Şule Çet davasının sanığını da savunduğu ortaya çıktı.

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'ın kendisi adına 600 bin dolarlık sahte senet düzenlediğini iddia eden ve şikayette bulunan iş adamı Necmettin Kesgin'in, avukat Levent Ekmen ile birlikte çalıştığı öğrenildi.

ABC gazetesinin haberinde, Ekmen'in, Şule Çet davasında da 'sanık avukatı' olarak yer aldığı hatırlatıldı.

Ekmen, söz konusu davada Şule Çet'in bakire olmadığını, kızlık zarında eski yırtıklar olduğunu söylemişti. Ekmen'in savunması kamuoyunda tepki çekmişti.