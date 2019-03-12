CHP'li Akar'dan Gebze-Halkalı hattı uyarısı: Faciaya açık davet yapılıyor, oy için vatandaşların hayatıyla oynamayın

Gebze-Halkalı demir yolu hattı bugün hizmete açılacak. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Aynı hat üzerinde hem Marmaray hem de ana hat trenleri çalışacak. Faciaya açık davet yapılıyor. Seçim öncesi bu hattı açmayın. Oy için vatandaşların hayatıyla oynamayın" dedi.

Yaklaşık 1.4 milyar euro'ya mal olan Marmaray Gebze-Halkalı hattının açılışı bugün yapılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı ve meclis başkanlığına iletti.

Sözcü'ye konuşan Akar, Marmaray hattında gerekli testlerin eksik yapıldığını, hattın hazır olmadığını öne sürdü.

Akar, "Bu hat çok gerekli ancak alelacele, yangından mal kaçırırcasına açılıyor. Hat için makinistler sadece 11 gün test sürüşü yaptı. Sinyal ve makaslar tamamen değişti, bu hatta hizmet verecek makinistler güzergahı bile bilmiyorlar. Daha önce yaşanan tren kazalarını ne çabuk unuttuk? Yeni acılar yaşanmaması için açılış iptal edilmeli, bu hat için meslek odaları ve sendikalarla ortak bir denetleme kurulu devreye girmeli. Gerekli denetimler ve test sürüşleri yapıldıktan sonra hat hizmete açılmalı. Sinyalizasyon ve makas motorlarında arızalanmalar var. Benzer sorunlar Ankara YHT hattında da yaşandı ve 9 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

'SEÇİM ÖNCESİNDE HAZIR OLMAYAN BİR TREN HATTI HİZMETE AÇILIYOR'

CHP'li Akar, açıklamalarına şöyle devam etti:

"OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 tren trafik kontrolörünün görev yapması gerekiyor. Yani toplamda 42 tren trafik kontrolörü istihdam edilmeli ancak şu anda bu istihdam yapılmadı. Personel yetersiz. Bu hatla ilgili yaptığımız görüşmelerde ERTMS (European Rail Traffic Management System) ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesinin çok kısa ve yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesinin yetersiz olduğunu öğrendik. Aynı hat üzerinde hem Marmaray hem de ana hat trenleri çalışacak. Bu haliyle faciaya açık davet yapılıyor. Seçim öncesinde, hazır olmayan bir tren hattı hizmete açılıyor. İnsanların hayatını oy alma düşüncesiyle tehlikeye atacaklar. Alelacele seçim öncesi bu hattı açmayın. Oy için vatandaşların hayatıyla oynamayın."

'42 TREN TRAFİK KONTROLÖRÜ İSTİHDAMININ TAMAMLANMADIĞI DOĞRU MUDUR'

Akar'ın Bakan Turhan'a yönelttiği sorular şöyle:

© AA / Ali Balıkçı Ulaştırma Bakanı Turhan: Sinyalizasyon olmazsa olmaz bir sistem değil

1. Her ne kadar trenin otomatik gideceği belirtmiş olsa da acil durumlarda makinistlerin müdahale de bulunması gerekmektedir. Gebze-Halkalı arasındaki yol güzergahındaki sinyal ve makasların tamamen değişmesi nedeni ile bu hat da görev yapacak olan makinistler yeterli tecrübe bilgiye sahip olmuş mudur? Bu konuda hangi önlemler alınmıştır?

2. Operasyon Kontrol Merkezi (OCC), kumanda merkezi ekranlarında tren kayıpları yaşandığı, trenlerin kayıp olduğu ve kumanda merkezinin bunu göremediği iddiaları doğru mudur?

3. Hat üzerindeki makas motorları ve sinyaller tam olarak çalışmakta mıdır? Henüz makas motorlarının çalışmadığı Ankara YHT de olduğu gibi makasçılar tarafından tanzim edildiği doğru mudur? Bunlara ilişkin yapılan testler ve çalışmalar nelerdir? Ne kadar süre de bu eksiklikler giderilmiştir?

4. 1 Mart 2019'da test sürüşlerinin başladığı hattın 12 Mart 2019 gibi bir sürede alalacele hizmete girmesi seçim öncesine ilişkin bir seçim yatırımı mıdır? Neden bu kadar kısa süre de hizmete açılmak istenmiştir?

5. OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 tren trafik kontrolörünün görev yapması gerektiği belirtilmektedir. Toplamda 42 tren trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayının henüz tamamlanmamış olduğu doğru mudur?

6. Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olduğu ve yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesinin yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur? Gebze-Halkalı hattındaki eksikliklerin olmasından dolayı yaşanacak bir kaza da yeni acıların yaşanmaması için hatda ki eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmaların yapılarak açılışın ertelenmesi düşünülmekte midir?