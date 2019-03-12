Kayıt
13:49 12 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Gebze-Halkalı demir yolu hattı

    CHP'li Akar'dan Gebze-Halkalı hattı uyarısı: Faciaya açık davet yapılıyor, oy için vatandaşların hayatıyla oynamayın

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 53

    Gebze-Halkalı demir yolu hattı bugün hizmete açılacak. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi hazırlayan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, "Aynı hat üzerinde hem Marmaray hem de ana hat trenleri çalışacak. Faciaya açık davet yapılıyor. Seçim öncesi bu hattı açmayın. Oy için vatandaşların hayatıyla oynamayın" dedi.

    Yaklaşık 1.4 milyar euro'ya mal olan Marmaray Gebze-Halkalı hattının açılışı bugün yapılacak. CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın cevaplaması istemiyle bir soru önergesi hazırladı ve meclis başkanlığına iletti.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    BTS Genel Başkanı Bektaş: Gebze-Halkalı banliyösü 5 aydan önce açılmamalı
    Sözcü'ye konuşan Akar, Marmaray hattında gerekli testlerin eksik yapıldığını, hattın hazır olmadığını öne sürdü.

    Akar, "Bu hat çok gerekli ancak alelacele, yangından mal kaçırırcasına açılıyor. Hat için makinistler sadece 11 gün test sürüşü yaptı. Sinyal ve makaslar tamamen değişti, bu hatta hizmet verecek makinistler güzergahı bile bilmiyorlar. Daha önce yaşanan tren kazalarını ne çabuk unuttuk? Yeni acılar yaşanmaması için açılış iptal edilmeli, bu hat için meslek odaları ve sendikalarla ortak bir denetleme kurulu devreye girmeli. Gerekli denetimler ve test sürüşleri yapıldıktan sonra hat hizmete açılmalı. Sinyalizasyon ve makas motorlarında arızalanmalar var. Benzer sorunlar Ankara YHT hattında da yaşandı ve 9 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

    'SEÇİM ÖNCESİNDE HAZIR OLMAYAN BİR TREN HATTI HİZMETE AÇILIYOR'

    CHP'li Akar, açıklamalarına şöyle devam etti:

    Halkalı-Gebze banliyö tren hattı
    © Fotoğraf: Twitter
    BTS: Gebze-Halkalı hattı hazır değil, telafisi imkansız kazalara neden olur
    "OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 tren trafik kontrolörünün görev yapması gerekiyor. Yani toplamda 42 tren trafik kontrolörü istihdam edilmeli ancak şu anda bu istihdam yapılmadı. Personel yetersiz. Bu hatla ilgili yaptığımız görüşmelerde ERTMS (European Rail Traffic Management System) ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesinin çok kısa ve yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesinin yetersiz olduğunu öğrendik. Aynı hat üzerinde hem Marmaray hem de ana hat trenleri çalışacak. Bu haliyle faciaya açık davet yapılıyor. Seçim öncesinde, hazır olmayan bir tren hattı hizmete açılıyor. İnsanların hayatını oy alma düşüncesiyle tehlikeye atacaklar. Alelacele seçim öncesi bu hattı açmayın. Oy için vatandaşların hayatıyla oynamayın."

    '42 TREN TRAFİK KONTROLÖRÜ İSTİHDAMININ TAMAMLANMADIĞI DOĞRU MUDUR'

    Akar'ın Bakan Turhan'a yönelttiği sorular şöyle:

    Cahit Turhan
    © AA / Ali Balıkçı
    Ulaştırma Bakanı Turhan: Sinyalizasyon olmazsa olmaz bir sistem değil
    1. Her ne kadar trenin otomatik gideceği belirtmiş olsa da acil durumlarda makinistlerin müdahale de bulunması gerekmektedir. Gebze-Halkalı arasındaki yol güzergahındaki sinyal ve makasların tamamen değişmesi nedeni ile bu hat da görev yapacak olan makinistler yeterli tecrübe bilgiye sahip olmuş mudur? Bu konuda hangi önlemler alınmıştır?

    2. Operasyon Kontrol Merkezi (OCC), kumanda merkezi ekranlarında tren kayıpları yaşandığı, trenlerin kayıp olduğu ve kumanda merkezinin bunu göremediği iddiaları doğru mudur?

    3. Hat üzerindeki makas motorları ve sinyaller tam olarak çalışmakta mıdır? Henüz makas motorlarının çalışmadığı Ankara YHT de olduğu gibi makasçılar tarafından tanzim edildiği doğru mudur? Bunlara ilişkin yapılan testler ve çalışmalar nelerdir? Ne kadar süre de bu eksiklikler giderilmiştir?

    4. 1 Mart 2019'da test sürüşlerinin başladığı hattın 12 Mart 2019 gibi bir sürede alalacele hizmete girmesi seçim öncesine ilişkin bir seçim yatırımı mıdır? Neden bu kadar kısa süre de hizmete açılmak istenmiştir?

    5. OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 tren trafik kontrolörünün görev yapması gerektiği belirtilmektedir. Toplamda 42 tren trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayının henüz tamamlanmamış olduğu doğru mudur?

    6. Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğünden ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa olduğu ve yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesinin yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur? Gebze-Halkalı hattındaki eksikliklerin olmasından dolayı yaşanacak bir kaza da yeni acıların yaşanmaması için hatda ki eksikliklerin giderilmesine dönük çalışmaların yapılarak açılışın ertelenmesi düşünülmekte midir?

    İlgili konular:

    Florya'da Halkalı-Gebze banliyö tren hattında 2 demiryolu yenileme aracı çarpıştı: 3 kişi yaralı
    Haydarpaşa-Gebze hattında ilk raylar döşendi
    Etiketler:
    sinyal, makasçı, soru önergesi, Demiryolu, Marmaray, Tren, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haydar Akar, Cahit Turhan, Halkalı, Gebze
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımının antrenmanı
    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler
    Karikatür
    ‘ABD Büyükelçiliği görevlisi Moskova'daki havalimanına havan mermisi sokmaya çalıştı’
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet