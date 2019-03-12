AB ile kritik hafta: AP, Türkiye Raporu’nu yarın onaylayacak

Avrupa Birliği (AB) ile kritik haftaya giriliyor. Avrupa Parlamentosu (AP), yarın Ankara'nın 'kabul edilemez' gördüğü Türkiye Raporu'nu oylamaya hazırlanırken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de üç gün boyunca temaslarda bulunacak. Dört yıl aradan sonra 15 Mart’ta yapılacak Ortaklık Konseyi de gergin geçme potansiyeli taşıyor.

Uzun süredir düşük performansta devam eden AB-Türkiye ilişkileri açısından kritik bir haftaya girildi.

AP, yarın, Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye Raporu'na son halini verecek. Raporun onaylanmasından iki gün sonra ise yaklaşık dört yıldır toplanamayan Ortaklık Konseyi, 15 Mart'ta Brüksel'de yapılacak.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği toplantıda AB kanadına ise Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek.

Ortaklık Konseyi'nin toplantısında Türkiye'nin üyelik süreci, insan hakları, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü bağlamında attığı adımlar, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, terörle mücadele gibi kritik konular ele alınacak.

Vincent Kessler AP: Türkiye ile müzakereler resmen askıya alınsın

AP'nin Türkiye Raporu'nda Ankara'nın tepkisini çeken çok sayıda unsur olsa da müzakerelerin resmen askıya alınması çağırısı ‘bardağı taşıran' nitelikte bir vurgu olarak değerlendiriliyor. Bu vurgunun metinden çıkma ihtimali ise yok. Resmi askıya alma önerisi içeren metin geçen ay AP Dışişleri Komisyonu'ndan (AFET) geçtikten sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısının kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtilmişti.

Gelinen aşamada ise AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP), ‘müzakerelerin resmen askıya alınması' önerisinin yerine ‘müzakerelerin sona erdirilmesi' çağrısını yerleştirme peşinde.

AP'de yarın yapılacak oylamada aşırı sağ ve popülistlerden de destek alması beklenen bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin çok daha sert tepki vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, 13-14 Mart tarihlerinde düzenlenecek konferansta Suriyeli mültecilerin durumu, geri dönüşü, Suriye'deki son durum da masaya yatırılacak.