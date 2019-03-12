AB ile kritik hafta: AP, Türkiye Raporu’nu yarın onaylayacak

AP, yarın, Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından hazırlanan Türkiye Raporu'na son halini verecek. Raporun onaylanmasından iki gün sonra ise yaklaşık dört yıldır toplanamayan Ortaklık Konseyi, 15 Mart'ta Brüksel'de yapılacak.
Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil edeceği toplantıda AB kanadına ise Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini başkanlık edecek.
Ortaklık Konseyi'nin toplantısında Türkiye'nin üyelik süreci, insan hakları, demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü bağlamında attığı adımlar, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, terörle mücadele gibi kritik konular ele alınacak.
Gelinen aşamada ise AP'deki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi (EPP), ‘müzakerelerin resmen askıya alınması' önerisinin yerine ‘müzakerelerin sona erdirilmesi' çağrısını yerleştirme peşinde.
AP'de yarın yapılacak oylamada aşırı sağ ve popülistlerden de destek alması beklenen bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin çok daha sert tepki vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
Öte yandan, 13-14 Mart tarihlerinde düzenlenecek konferansta Suriyeli mültecilerin durumu, geri dönüşü, Suriye'deki son durum da masaya yatırılacak.
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