İstanbul'da alıkonulan geminin kaptanı: Taleplerimiz yerine getirilmezse Boğaz'ı kapatacağız

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan geminin kaptanı Bagirov "Mürettebat 10 aydan fazladır gemide. Ailelerimizden uzakta, sanki hapiste gibiyiz. Sabrımız sınırda ve artık uç tedbirlere başvurmak zorundayız. Yasal taleplerimiz yarına kadar kabul edilmezse, gerekli yerlere bildirerek Boğaz'ı kapatacağız" dedi.
Ekim ayında Akça Shipping'in sahibi Cezmi Akça Sputnik'e, eski gemi operatörü tarafından imzalanan sahte bir kira sözleşmesi ve geminin tutuklanmasına neden olan borçla bağlantılı olarak süren davanın bitmesini beklediklerini ve bir ay içinde mürettebata olan borçlarını ödeyeceklerini söylemişti. Ancak, mürettebata herhangi bir ödeme yapılmadı.
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