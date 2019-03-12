TKP'den TRT'ye: Çok teşekkür ediyoruz

"Sahibinin sesi TRT'ye çok teşekkür ediyoruz" başlıklı bir açıklama yapan TKP, "Yurttaşlarımızın vergilerini kullanan bir kamu kuruluşu olarak seçimlerde gözetmesi gereken eşitlik ilkesini tamamen bir kenara bırakarak partimize haberlerinde hiç yer vermeyen TRT'ye teşekkürü borç biliriz" ifadelerini kullandı.

TKP, bugün yaptığı açıklamada, TRT'nin 'titizliğinin' devam etmesini isteyerek, şöyle devam etti:

"TRT yönetimi 31 Mart yerel seçimlerine katılan partilerden biri olan Türkiye Komünist Partisi'ne bir kez olsun yer vermeyerek partimizin itibarını korumuş, seviyesiz ve provokasyoncu bir yayıncılığın kirinin partimize bulaşmasına izin vermemiştir. Bu titizliğin devam edeceğini ümit ediyoruz. Hükümetten de talebimiz, TRT'nin gevşemesine izin vermemesi ve yanlışlıkla TKP'ye ilişkin haber yapılmasını engellemesidir."