Soylu: İzmir’in meclis üyesi listelerine baksınlar

Şehit, Gazi Aileleri ve STK Buluşmasında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine destek veren kişilerin CHP tarafından İzmir'in ilçe belediye meclis üyesi listelerinde yer aldığını savundu.
İzmir'e dün akşam saatlerinde gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Şehit, Gazi Aileleri ve STK Buluşmasına katıldı. Balçova'da bir otelde gerçekleştirilen buluşmaya Bakan Soylu'nun yanı sıra Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, AK Parti'li ve MHP'li ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Buluşmada konuşan İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütlerine destek veren kişilerin meclis üyesi listelerinde yer aldığını savundu:
‘YAKLAŞAN BİR TEHLİKEYİ SİZE SÖYLEMEK BOYNUMUN BORCUDUR'
"Bugün Türkiye'nin bu gidişatına çomak sokmak isteyenler var. Dün ve darbelerde olduğu gibi. 15 Temmuz'da bizi esaret altına almaya çalıştılar. O FETÖ, alçak namussuz şarlatan sayesinde yapmaya çalıştılar. Milletvekilleri yürüyüş yapacak biz de onları yürüteceğiz ha? Bu kadar çektikten sonra kaseti tekrar başa mı saracağız yani. Kötü bir şey söyleyemedik, ‘Yürütürsek adam değiliz' dedim, o kadar basit. Size yaklaşan bir tehlikeyi söylemek boynumun borcudur. Önümüzdeki seçimler güvenlik açısından Türkiye'yi yarın öbür gün başka bir boyuta taşıyabilecektir.
Doğu ve Güneydoğu'da bugün 24 saat huzur var. Bir anne çocuğunu alıp gecenin bir saatinde komşusundan evine rahat bir şekilde geliyor. Orada PKK insanların huzurunu bozamıyor. Doğu ve Güneydoğu'dan batıya göçün en fazla olduğu zaman baskı kurulduğu zamandı. Çocuklarının dağa gitmelerini engellemek için yapabilecekleri buydu. Ama huzurun olduğu zamanlarda tam tersine göç var şu an. 94 belediyeyi görevden aldık. Teröre finans sağlayan 94 belediyeyi görevden aldık. Teröre insan sağlayan, ‘Kardeşini dağa göndereceksin' diyen anlayışı kestik. PKK'nın şah damarını kestik. Evet, kestiniz ama biz büyükşehirlere sızıyoruz diyorlar. Bugün İzmir'de kimse kusura bakmasın Menemen Belediye'sinin meclis üyelerine baksınlar. Karşıyaka'ya baksınlar. İsim isim söylüyorum hepsi var bende. Bayraklı'ya baksınlar. Kim PKK adına haraç toplarken burada belediye meclis üyesi adayı oldu? PKK'dan tutuklu iken gelip aday olanlar var. HDP'de ilçe başkanıyken gelip aday olanlar var. O zaman siz neden şehit verdiniz?"
"Selahattin Demirtaş'ın söylediği bir şey vardı: ‘Apo'nun heykelini Türkiye'nin her tarafına dikeceğiz' dedi. Yarın Konak'ta bir caddenin ismini değiştirmek isterlerse, ‘Siz şehitlerinizin ismini veriyorsunuz, biz de vermek istiyorsunuz' derlerse ne yapacaksınız? Bunların hepsini yaşatacaklar. Yerel meclislerde kaos ortamı oluşur. Yapmak istedikleri budur.
Adana, Muğla, Aydın bütün belediyeler şu anda Truva atı gibiler. İçine saklanıp belediyelere girip bir gün geldiğinde hepsi devreye girerler. 4.5 yılda artık Türkiye'nin boynunun bükük, ayaklarının dermansız olmasına tahammülümüz yok. Kadın söyledi dün. Balıkesir'deki milletvekili söyledi. PKK'dan da oy gelse fark etmez dedi. Bunu CHP'li bir vekil söyledi. Siz kabul müsünüz bilmiyorum ama ben kabul değilim. Bunları ayıklıyoruz. Ayıklayabildiğimiz kadar ayıklamaya çalışıyoruz. Önemli bir döneme doğru adım atıyoruz. Bu süreci yarın içinizden bir arkadaşımız yerimizde olacak. Böyle bir şey vardı da bizi neden uyarmadınız demeyin. Biz bunu söylüyoruz. İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya söylüyorum. Bizim Şırnak'ta, Hakkari'de, Siirt'te söküp aldığımız PKK'yı sızdırmak yemin ediyorum ki vebaldir. Adı Veli'dir, ben hizmet ettiği anlayışa bakarım. Bugün doğunun makus talihi PKK'ya rağmen yenilmiştir. Yarın tarih kitapları şunu yazacak: Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi Erdoğan zamanındaki hükümetler tarafından yenilmiştir."
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