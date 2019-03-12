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15:22 12 Mart 2019
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    CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel yeni üyelere rozetlerini törenle taktı

    İzmir’de AK Parti’den istifa eden 800 kişi CHP’ye üye oldu

    © Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (595)
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    İzmir'de, Bayraklı Gümüşpala’da AK Parti’den istifa eden yaklaşık 800 kişilik bir grubun CHP’ye katıldığı bildirildi

    İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala'da AK Parti'den istifa eden yaklaşık 800 kişi CHP'ye katıldı.

    Birgün'ün haberine göre CHP Bayraklı Belediye Başkan adayı Serdar Sandal ve CHP İl Başkanı Deniz Yücel yeni üyelere rozetlerini törenle taktı.

    Suat Yüksel - AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç
    © Fotoğraf : DHA
    Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti
    ​Emek Mahallesi'nde gerçekleştirilen katılım törenine CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı.

    Kimseyi ötekileştirmeden, toplumu kutuplaştırmadan yola çıktıklarını belirten Serdar Sandal, bu anlayışla 2014'te AK Parti'den Bayraklı Belediye Başkan adayı gösterilen İsmail Sarı ve MHP'den Başkan adayı gösterilen Mehmet Toptaş'ı da bünyelerine katarak toplumsal bir kucaklaşmayı sağladıklarını söyledi.

    AK Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan vatandaşlara seslenen Sandal, "Aslında bugünkü bu salonda gördüğümüz tablo, bizim arzu ettiğimiz, özlemini çektiğimiz bir tablo. Biz zaten böyle bir Bayraklıyız. Hiçbir ayrım yapmadan toplumun tamamına hizmet etmek istiyoruz. Geçmiş süreçlerde farklı siyasal partilere oy vermiş yurttaşlarımız da bugün bizimle birlikte. Bugün gelinen süreçte sizlerin bize destek olması oldukça önemli" dedi.

    ‘İZMİR'DE DE BUNU GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
    © AA / Serkan Avcı
    AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li yöneticiler istifa noktasına geldi
    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katılım töreninde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yücel "Sayın İsmail Sarı'nın partimize katılımı, mücadelemize katılımı bize güç verdi, onur verdi. Onunla birlikte bu salonda bulunan vatandaşlarımızın katılımı yine güç ve onur verdi. Bizim anlayışımızda insanları ötekileştirme, ayrıştırma kutuplaştırma yok. Bizim için her şeyden önce insan var, insana değer var. Bayraklı'da da İzmir'de de bunu gerçekleştirmek için yola çıktık. Ulu Önder Atatürk'ün bir sözü var. Mevzu vatansa gerisi teferruattır. Biz olaya vatan meselesi olarak bakıyoruz. Partimize yeni katılanlara tek tek teşekkür ediyorum. İyi ki bizimlesiniz. Güç verdiniz, onur verdiniz"ifadelerini kullandı..

    CHP'ye katılan 800 kişi arasında AK Parti'de şu görevlerde bulunmuş isimler de yer alıyor:

    AK Parti Bayraklı İlçe Başkan Yardımcısı Osman Uludağ, İlçe Sekreteri Eser Sarı, İlçe Başkan yardımcısı Recep Aslan, Mansuroğlu Delegesi Ahmet Yabanlı, İl Kolları Yönetim kurulu Üyesi Nazan Oğuzlar, Çiçek mahallesi delegesi Yusuf Kucur gibi isimler de yer alıyor.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (595)

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    Etiketler:
    MHP, CHP, AK Parti, Yusuf Kucur, Nazan Oğuzlar, Ahmet Yabanlı, Recep Aslan, Eser Sarı, Osman Uludağ, Cemalettin Alper, Mehmet Toptaş, İsmail Sarı, Serdar Sandal, Deniz Yücel, Emek Mahallesi, Gümüşpala, Bayraklı, İzmir
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