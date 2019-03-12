Erdoğan: İstanbul'a 25 yıldır aşkla hizmet ettiğimiz için yorulmadık

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

— 1994'ten beri ne yaptığımızı biliyorsunuz. Biz geldiğimizde İstanbul'da su var mıydı? Biz bu şehir için 40 yıldır gece gündüz çalıştık. İnşallah bu şehirde doğmak da, yaşamak da, ölmek de mutluluk sebebidir. İstanbul'a 25 yıldır aşkla hizmet ettiğimiz için yorulmadık.

— Avcılar'da millet bahçeleri ve kıraathaneleri projesini hayata geçireceğiz.

— Avcılar maalesef CHP'li belediyeler elinde çok zaman kaybetti. İnşallah Avcılar'da da birlikte olacağız. Avcılar büyükşehirde Binali Yıldırım, ilçemizde İbrahim Ulusoy Bey'e sahip çıkıyor muyuz?

​Ayrıntılar geliyor.