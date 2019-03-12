Erdoğan'dan Temelli'ye: Kürt de değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor

31 Mart yerel seçimleri kapsamında mitinglerine devam eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.
Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdikleri Binali Yıldırım'ın bir 'marka' olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Kendisi tecrübe demektir, hizmet demektir, yatırım demektir. Bu marka, muhabbet, samimiyet, özveri demektir. Binali Yıldırım her türlü zorluğa, çözüm üretebilme iradesi demektir. Senelerdir beraber olduğumuz yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu an buradan çıkan zatın, marka olarak nesi var? Hiç. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz dikkat edin, Çatladıkapı'ya değil" dedi.
#Canlı: #CumhurbaşkanıErdoğan, Beylikdüzü’nde düzenlenen mitingde halka hitap ediyor. https://t.co/Z71cgFfD5v— AA Canlı (@AACanli) 12 марта 2019 г.
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye yüklenen Erdoğan, şöyle devam etti:
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Bay Kemal'in vitrindeki ortağı yani tavşan ortağı sözde İYİ Parti ama göz bebeği bölücü terör örgütü güdümündeki parti. Meclis üyesi adaylarının kim olacağına onlar karar veriyor. Kime yutturuyorsunuz bunları? Eş başkanlar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü yok sayıyor. CHP buna ses çıkarmıyor. CHP'nin başındaki zat 'YPG bize saldırmaz' diyor. Hatay'ın CHP'li başkanı 'oy yoksa hizmet de yok' diye seçmeni tehdit ediyor. CHP'li başkan adayları Kuran'ı Kerim'le dalga geçiyor. Taşvan ortağından ses çıkmıyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı ama şimdi beceremiyorlar. Kadın çıkmış 'biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık' diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Kişi yol yürüdükleriyle beraberdir."
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