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16:56 12 Mart 2019
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan Temelli'ye: Kürt de değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor

    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz
    Türkiye
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (600)
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    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin Kürtleri istismar ettiğini ileri süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sezai Temelli denilen temelsiz bu adam, Kürt de değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var. Buyur oraya git" ifadesini kullandı.

    31 Mart yerel seçimleri kapsamında mitinglerine devam eden AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü'nde vatandaşlara hitap etti.

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Serhat Çağdaş
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    Erdoğan, "Beylikdüzü gördüğüm kadarıyla 31 Mart'ta yeni bir sayfa açmaya, yeni bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. 31 Mart itibariyle Beylikdüzü'nde 5 yıllık fetret dönemine artık bir son vereceğinize inanıyorum" diye konuştu.

    Yerel seçimlerin önemine dikkat çeken Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdikleri Binali Yıldırım'ın bir 'marka' olduğunu söyledi.

    Erdoğan, "Kendisi tecrübe demektir, hizmet demektir, yatırım demektir. Bu marka, muhabbet, samimiyet, özveri demektir. Binali Yıldırım her türlü zorluğa, çözüm üretebilme iradesi demektir. Senelerdir beraber olduğumuz yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığımız Binali Bey, bugün eser siyasetinde ülkemizin markasıdır. Şu an buradan çıkan zatın, marka olarak nesi var? Hiç. İstanbul'a belediye başkanı seçeceğiz dikkat edin, Çatladıkapı'ya değil" dedi.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye yüklenen Erdoğan, şöyle devam etti:

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan: CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor
    "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sezai Temelli denilen temelsiz bu adam, Kürt de değil ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesi var. Buyur oraya git. Kürt kardeşlerimin böyle bir derdi yok."

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i de eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

    "Bay Kemal'in vitrindeki ortağı yani tavşan ortağı sözde İYİ Parti ama göz bebeği bölücü terör örgütü güdümündeki parti. Meclis üyesi adaylarının kim olacağına onlar karar veriyor. Kime yutturuyorsunuz bunları? Eş başkanlar Türkiye'nin toprak bütünlüğünü yok sayıyor. CHP buna ses çıkarmıyor. CHP'nin başındaki zat 'YPG bize saldırmaz' diyor. Hatay'ın CHP'li başkanı 'oy yoksa hizmet de yok' diye seçmeni tehdit ediyor. CHP'li başkan adayları Kuran'ı Kerim'le dalga geçiyor. Taşvan ortağından ses çıkmıyor. Önceleri ittifakın asıl patronlarını gizlemeye çalışıyorlardı ama şimdi beceremiyorlar. Kadın çıkmış 'biz sırtımızı YPG'ye PYD'ye dayadık' diyor. Bay Kemal bunlarla beraber. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık. Kişi yol yürüdükleriyle beraberdir."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (600)

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    Etiketler:
    31 Mart 2019 yerel seçimleri, YPG, HDP, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Temelli, Kuzey Irak, Kürdistan, Beylikdüzü, İstanbul
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