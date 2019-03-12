CHP Menemen'de belediye amirine kesin ihraç istemi

Açıklamada şunlara yer verildi: "CHP tüzüğünün 68. Maddesinin b,d ve e bentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Göksel Arsoy; AKP'nin aday tanıtım toplantısına katılmış ve sosyal medya hesabından da; ‘Kendi öngörümle Durmaz Bayraktar ve birbirinden değerli Menemen'li Meclis üyesi kardeşlerimle birlikte yol almaya karar verdim. Karar verirken Tahir başkanın da fikrini aldım. O'da bana 'herkes kararında özgürdür oğlum' dedi."

Diğer yanda ise Menemen Belediyesi'nde yıllardır danışman olarak görev yapan eski İL Genel Meclis Üyesi Abdurrahman Demirci'nin Menemen Belediyesi'nde çalışan oğlu Serkan Demirci de eşi ile birlikte CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldığı gözlendi.